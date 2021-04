Hostigamientos causan desvelo en Caloto, entre Cauca y Valle

En la noche del martes se presentaban detonaciones de arma de fuego y algunas explosiones en un área rural del municipio de Caloto, a dos horas de Popayán y a media hora de Cali.





Desde el municipio de Caloto, citada en la historia entre las Ciudades Confederadas, en el norte caucano y en límites del sur del Valle, se reportó la alarma por detonaciones.



En el informe preliminar se indica que los disparos y explosiones serían en las afueras de un predio de la periferia de esta localidad, cuya cabecera es área plana, pero es rodeada por territorio de montaña y se conecta a través de carretera con Toribío o con Jamundí.

El congresista indígena Feliciano Valencia escribió que "hace media hora se escucharon fuertes detonaciones en la vía que de Caloto conduce al municipio de Corinto en el Cauca. La violencia no cesa en esta región".



En redes se refería un enfrentamiento o un ataque en un predio rural, pero eso no fue confirmado. Una versión en medios señalaba que dos uniformados de Policía salieron aturdidos. También se refería el accidente de un carro, pero no era información verificada.

!Atención! hace media hora se escucharon fuertes detonaciones en la vía que de Caloto conduce al municipio de Corinto en el Cauca. La violencia no cesa en esta región. — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) April 7, 2021

Los hostigamientos se presentan periódicamente en esta localidad. Los habitantes de las veredas El Pedregal, La Cuchilla y El Placer han pasado por más de una alarma.



Para las autoridades, esa clase de acciones intimidatorias corresponden a disidencias en un área donde hay influencia de bandas asociadas al Clan del Golfo.

