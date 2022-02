Las autoridades de Nariño reportaron un hostigamiento contra la estación de Policía y la incineración de un vehículo particular en el municipio San Pablo, en el norte de esta región.



Por fortuna no dejaron víctimas mortales ni heridos.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar Pantoja, los hechos que alteran el orden público se registraron, en medio de la oscuridad de la noche del miércoles.



Se busca verificar si el hecho tiene relación con el anuncio del paro armado del Eln.



“Aquí nada se está ocultando, todo se está comentando”, dijo al referirse a cuestionamientos que se hacen desde distintos medios de comunicación de la región, acerca del manejo de la información relacionada con el paro armado declarado por el grupo armado ilegal del Eln.



Sobre la grave situación presentada en San Pablo, el funcionario indicó que “hubo un hostigamiento contra la estación de Policía y en la vía que conduce al municipio de Florencia en el Cauca se incendió otro vehículo”.



Indicó que este jueves hay normalidad en el tránsito de vehículos en la vía Panamericana que conduce a las ciudades de Popayán e Ipiales, al igual que en la vía al mar que comunica con Tumaco.



“Recomendamos viajar de día y viajar temprano, sabemos que lo que ese grupo quiere es generar temor y miedo en la comunidad, eso lo rechazamos”, insistió e hizo un llamado al Gobierno a una salida concertada del conflicto.



Expresó que algunas empresas de transporte decidieron no despachar los vehículos hacia varios destinos, pero subrayó que la Fuerza Pública hace presencia y vigilancia permanente en las carreteras del departamento, con el fin de garantizar la movilidad.



También hizo referencia a la incineración de otro automotor en la tarde del miércoles en la vía que de Aldana comunica con Guachucal, en el sur de Nariño, en el sector conocido como Macas.



Precisó Pantoja que estos hechos atentan contra la libre movilidad de las personas y contra el Derecho Internacional Humanitario, “no es posible que un grupo en armas haga este tipo de intimidaciones”.



Por su parte el alcalde del municipio de San Pablo, Ricardo Gómez, lamentó los últimos episodios de violencia en su jurisdicción y confirmó el hostigamiento contra la estación policial, al parecer por guerrilleros del Eln, cuando los habitantes descansaban en sus viviendas.



“También hubo una incineración de un vehículo en la avenida La Playa. Hubo zozobra y temor en la gente. Por fortuna no hubo muertos ni heridos”, señaló.



El funcionario agregó que los grupos armados ilegales durante varios años han hecho presencia en esa localidad de Nariño que limita con el departamento del Cauca y que no se acaba de reponer de la emergencia que ocasionó la avalancha por el desbordamiento de la quebrada La Brisa que dejó 350 familias damnificadas e incalculables pérdidas económicas en viviendas.



Las autoridades en la región se mantienen en estado de máxima alerta ante estos recientes hechos que generan incertidumbre y miedo en las comunidades.



