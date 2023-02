Un nuevo golpe a las personas y comercios que se apropian de manera ilegal del servicio de energía en el departamento de La Guajira.



Luego de una denuncia ciudadana, la empresa Air-e realizó una inspección en el Hostal Anua, ubicado en la vía al sector turístico de Mayapo, en zona rural de Manaure, donde ingenieros detectaron la apropiación de la energía mediante un transformador conectado a las redes eléctricas de propiedad de Air-e, el cual fue instalado de manera ilegal y sin autorización de la compañía.



(Además: El drama de médico preso por aceptar atender a integrantes del 'clan del Golfo')

Al momento de la revisión, por parte de los técnicos de Air-e, en este comercio tenían un transformador de 75 KVA; además el predio no registraba medidor, ni facturación, lo que implica que el establecimiento aún no es cliente de la compañía.



De acuerdo con los estimativos y la carga instalada, el perjuicio económico por la instalación ilegal es del orden de los 26 millones de pesos mensualmente.



Por su parte, la gerente de Air-e en La Guajira, Martha Iguarán, señaló que la empresa aplicará todo el peso de la ley en estos casos en donde se manipula la red para apropiarse del servicio de energía, lo que configura el delito tipificado en el Código Penal como Defraudación de fluidos, el cual establece penas hasta por 6 años de prisión y multas hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



(También: Insólito: pareja de extranjeros y menor de 15 años falsificaron su secuestro)



Adicionalmente, el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana señala que en casos donde se compruebe la conexión no autorizada del servicio de energía en los establecimientos de comercio, resulta viable adelantar un proceso policivo para la imposición de multas de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y la suspensión temporal de la actividad de hasta 10 días. Si reinciden en esta conducta en el término de un año, hay lugar al cierre definitivo del establecimiento.

La empresa lidera con la Fiscalía cerca de 400 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos

Por fuera de los procesos penales y procedimientos policivos que se adelantan en estos casos, la conexión directa a la red mediante la instalación de cualquier equipo genera un riesgo de muerte para las personas que adelantan estas conductas.



Adicionalmente, deteriora la infraestructura eléctrica, afecta la calidad del servicio de todos los usuarios y potencialmente genera daños a la integridad personal y los electrodomésticos que funcionan en las viviendas conectadas a la red, por lo que se hace un llamado para que se abstengan de realizar estas conductas.



La empresa Air-e, Policía Nacional y Fiscalía general de la Nación agradecen las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente contra los delincuentes, que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito.



(Le puede intersar: Tras rastro de banda que secuestró y desocupó cuentas a turista en Cartagena)



A la fecha la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 400 investigaciones penales por hurto y Defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 172 personas por los delitos de Defraudación de fluidos y Concierto para delinquir.



La empresa recuerda que, para la conexión de nuevos transformadores, ampliaciones de carga y servicios nuevos, los usuarios deben utilizar los canales atención de la compañía como página web, 115 o directamente en las oficinas comerciales donde se ofrecerá la asesoría gratuita necesaria.



Redacción Caribe