Hospitalizan a Gustavo Gutiérrez, cantautor vallenato

Gustavo Gutiérrez Cabello ‘El Flaco de Oro’, uno de los más célebres cantautores de música vallenata, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI), del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar.



El artista presenta complicaciones respiratorias, síntomas relacionados con el covid-19, por lo que se encuentra recibiendo atención médica desde la tarde de este martes.

“Está recuperándose poco a poco porque tiene neumonía. Los médicos lo están atendiendo muy bien y le están aplicando la medicación requerida para estos casos”, comentó un familiar del cantautor.



El maestro de la composición vallenata venía presentando quebrantos de salud desde el pasado 18 de octubre, luego de la tradicional presentación de ‘Noche de Compositores’, organizado por varios clubes sociales de Valledupar, en el marco del reciente Festival de la Leyenda Vallenata.



“Para él, este evento es muy representativo porque es un encuentro con muchos de sus amigos del folclor vallenato, donde todos desnudan su alma a través de las narraciones que hacen parte de sus canciones. Era inevitable no estar presente en un acto tan hermoso y significativo para todos los amantes de este género musical”, comentó Yeni Armenta, esposa del compositor.



Inicialmente el artista presentó un cuadro viral con resfriado, acompañado de una tos persistente, por lo que fue ingresado de urgencia el pasado domingo al centro hospitalario.



“Le realizaron varias placas en los pulmones, pero lo encontraron bien. Le hicieron las pruebas de covid y dio positivo. Los médicos dijeron que podía seguir el tratamiento en casa”, relató la esposa.



Las siguientes horas transcurrió tranquilo, sin embargo, en la mañana de este martes, su tos se fue complicando y la familia consideró oportuno llamar a una ambulancia.



“Le tomamos la saturación y vimos que estaba bajando. Ya no la tenía en 96 sino en 89. Consultamos a un infectologo y recomendó internarlo como medida preventiva”, recalcó Armenta.



Durante la mañana de este miércoles, trascendió que el artista sigue bajo vigilancia médica, acompañado de una pariente cercana que presta servicios profesionales en el centro asistencial.



“Ayer lo tuvieron un rato en observación y luego lo trasladaron a la unidad de cuidados intermedios. Lo acompaña un grupo de profesionales de la clínica. Estamos a la espera del último reporte”, precisó.

Legado Musical

En la faceta de Gustavo Gutiérrez Cabello, de 82 años de edad, dentro y fuera del escenario, predomina la sencillez, alegría, el amor por su familia y el cariño por sus amigos.



Por ello, la mezcla de estas emociones, están plasmadas en las letras doradas de sus cancines, que han sido interpretadas por grandes artistas como: Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Binomio de Oro, ‘Los Diablitos’, Iván Villazón, Jorge Celedón, ‘Los Betos’, entre otros.



En su larga trayectoria artística, figuran emblemáticas canciones como: ‘Paisaje de Sol’, ‘Camino Largo’, ‘Sin Medir Distancia’, ‘La Espina’, ‘Corazón Martirizado’, ‘Lamento Provinciano’, Rumores de Viejas Voces’, ‘El Cariño de mi pueblo’.



“El que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida, que muchos desearían.

El que todos los amigos míos, se llenen de infinita ternura, con las canciones mías”, dice una de sus canciones, donde refleja su arraigo por las costumbres provincianas y la gente de Valledupar.



En su legado musical también figuran otras canciones, letras que marcan el sentimiento por su familia, entre ellas ‘Mi Niño se creció’, en honor a su primer hijo Gustavo José y ‘Alégrate porque vengo’, dedicada con un derroche de romanticismo a Yeni Armenta, con quien lleva casado más de tres décadas.



“Cuando salga de la clínica no lo voy a dejar salir a más conciertos. Lo vamos a seguir consintiendo como siempre lo hemos hecho. Es un ser humano muy amoroso, jovial con todo el mundo”, afirmó Yeni.



“Una vez vino un seguidor de sus canciones a la casa y lloró de la emoción al conocerlo, dijo: “! Qué chévere, ¡que bacano!, no puedo creer que esté en la casa de Gustavo”, resaltó su esposa.



Enrique Gutiérrez Armenta, hijo menor del artista, pidió cadenas de oraciones por la pronta recuperación de su padre.



“Mi papá es una persona que lo quiere mucha gente. Por todo ese cariño que le prodigan, les pido oración por su pronta recuperación. Dios es milagroso y estamos seguros que saldrá pronto de la clínica”, resaltó su hijo.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

