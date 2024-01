Capturan a padre de dos menores asesinados en La Guajira cuando estaba hospitalizado

Las autoridades capturaron de Luis Fernando Mojica Zabala, principal sospechoso del asesinato de sus dos hijos en la vía Distracción - San Juan del Cesar, al sur de La Guajira, luego de que los raptara de la casa de su abuela materna.



Según la información confirmada a El Tiempo por una fuente Policial Mojica fue capturado en la mañana de este miércoles en el hospital San Rafael de San Juan del Cesar y luego fue trasladado un centro de mayor complejidad en la ciudad de Valledupar, en donde deberán practicarle dos intervenciones quirúrgicas: una de tórax y otra de cirugía plástica en el rostro. Su estado de salud es estable.

El padre del niño de 7 años y de la niña de 5 años, quienes murieron por asfixia mecánica y fueron hallados en un lote enmontado el pasado 31 de diciembre, deberá responder ante las autoridades por el delito de homicidio agravado.



En un comunicado de prensa el comando de Policía Guajira lamentó el trágico suceso y asegura que “según las investigaciones preliminares, el padre de los menores sería el presunto responsable de este acto reprochable”.



Asimismo, indica que la Policía ya desplegó todas las capacidades institucionales para poder esclarecer los detalles de este homicidio y brindar el apoyo necesario a la familia afectada.

Sepultan a los dos menores en el corregimiento de Los Haticos

La mañana de este miércoles decenas de fosequeros entre ellos varios menores de edad, se unieron para participar de la oración cristiana realizada en la casa de la abuela materna de los menores ubicada en el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Fonseca, antes de realizar sus exequias.



Posteriormente, sus cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de la alcaldía en donde realizaron un plantón para exigir a las autoridades que se haga justicia. De allí, los restos de los dos menores fueron trasladados vía terrestre hasta el corregimiento de Los Haticos, en zona rural de Fonseca, en donde le dieron cristiana sepultura en medio del dolor de sus familiares y amigos.

Circula vídeo del padre de los menores

amenazando con atentar contra su vida

En las últimas horas, se conoció un vídeo en el que aparece en unos árboles Luis Fernando con una camisilla gris y con una cuerda a la altura de su cuello despidiéndose, “ahí está el teléfono esmigajao -mostrando un celular destruido-, no es mentira que lo esmigajé”.



Posteriormente muestra su rostro y llorando pide que “le dices a mis hijos que los amé todo el tiempo y no vuelvo a separarme más de ellos, les dices que los amaba mucho”.



El vídeo al parecer fue grabado mucho antes de que ocurriera la desaparición de los menores, Luis Fernando no aceptaba la idea de separarse de su mujer Andrea de Agua.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha