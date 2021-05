Reintegran a gerente de hospital en medio de escándalo en Magdalena

En el departamento de Magdalena ha llamado la atención la renuncia repentina de varios gerentes de hospitales en diferentes municipios, que se registraron durante el mes de abril.

La decisión de los directivos, quienes llegaron a sus cargos tras ganar un concurso de mérito hecho por la Gobernación, a simple vista parecía producto de la presión que les generaba la actual emergencia de salud que se afronta por el covid-19.



Sin embargo, una denuncia puesta por una de las funcionarias salientes, hizo replantear esas hipótesis y ahora todo indicaría que se trata de movimientos políticos ordenados por el gobernador Carlos Caicedo.



De los cinco gerentes que aparentemente se retiraron de forma voluntaria del manejo de los centros asistenciales, Eileen Sequeira Jaraba, de Nueva Granada, fue la única que expresó que dejaba dicha responsabilidad contra su voluntad.



Incluso, Sequeira Jaraba, acudió a las vías judiciales para revertir lo que aseguró, habría sido una salida obligada por parte de quien la posesionó.



La directiva manifestó que antes de asumir las riendas de la ESE, se le exigió que firmara una carta de renuncia que facilitara su remoción del cargo en el momento que así lo requiriera el mandatario departamental.



Basada en dicho argumento, que a su parecer era injusto, puesto que ella con sus conocimientos y experiencia había ganado esa posibilidad profesional, Sequeira interpuso una acción de tutela por presuntas irregularidades en el proceso de selección de los gerentes de hospitales en el Magdalena.

El fallo

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada en un fallo de primera instancia le otorgó la razón y ordenó a la Gobernación del Magdalena un plazo de 48 horas para su reingreso.



La decisión judicial, aunque se acató por parte del gobernador Carlos Caicedo, que la ubicó nuevamente a su cargo, fue impugnada para intentar dejarla sin efecto.



Una de las causales que motiva la apelación presentada por la gobernación, es la violación al debido proceso, ya que según, el juzgado desconoció las pruebas de la administración departamental sobre las pretensiones de la funcionaria. Señalando, en otras cosas, que no se demostró ninguna falta a los derechos fundamentales.



Además, asegura que “un juez de tutela no puede ordenar al Gobernador del Magdalena que revoque o anule un acto administrativo, pues dicha competencia es privativa de la jurisdicción contenciosa administrativa”.



Ahora se está a la espera de la nueva sentencia por parte de un magistrado, quien decidirá si la gerente sigue en el cargo o es legal su carta de renuncia.



Los otros directivos que dejaron su puesto y que hasta ahora no se han pronunciado pertenecían a los hospitales de Ciénaga, Zapayán, Sitionuevo y Aracataca.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

