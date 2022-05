Los tres principales hospitales de Sucre y la salud en general en el departamento enfrentan una precaria situación económica, que de acuerdo con la presidenta del Sindicado de la Salud, Carmen Covo, se debe a la corrupción.



La líder sindical culpa a los gobernadores y a los alcaldes de influir en la situación de precariedad, al nombrar a gerentes en los entes hospitalarios y Empresas Sociales del Estado por politiquería.

“No los colocan por méritos, sino, por politiquería y corrupción. Nunca han tenido un sentido de pertenencia para que estas empresas sigan adelante y por el contrario llegan a hacer mal uso del presupuesto de la salud”, dice.



Y afirma que eso lo han hecho en los hospitales de Sincelejo, de San Marcos y Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal y en todas las Empresas Sociales del Estado de los 26 municipios de Sucre.



Se refirió a una presunta corrupción que en la actualidad se pretende hacer en la ESE San Francisco de Asís de Sincelejo, con la compra de uniformes de dotación, los que al parecer los pasarían por valor cercano a los 500 mil pesos, cuando es menor su valor.



“La gerente está planteando comprar un uniformes que consiste en un par de zapatos, una camisa y un pantalón para servicio general y lo van a pasar por más de 400 mil pesos, cuando sabemos que eso vale menos”, aseveró.

Corrupción, al borde de quiebra

Para Covo, los tres principales hospitales de Sucre son viables, pero dice que la corrupción administrativa los tiene al borde de la quiebra.



Manifestó que el Hospital Universitario atendía a pacientes de Sucre, parte de Córdoba y Bolívar y que los tres hospitales no dan abasto para atender a toda la población que llega.



Contó que en el 2018, de la ESE San Francisco de Asís se habían vendido 122 mil usuarios que le representaban a la empresa unos 1.500 millones de pesos mensuales y como sindicato hicieron mesas de trabajo para recuperar en cada municipio a los afiliados.



“Así se hizo a través de esas mesas de trabajo y se acordó respetar a los usuarios de las Empresas Sociales del Estado –ESE– y se pudo recuperar el dinero que se había dejado de ganar”, explica.



Afirmó que cuando las EPS le deben a los hospitales y no les quieren pagar, es porque no les cobran. “Hay trabajadores que no tienen compromisos y partes administrativas que les importa que esa empresa no tenga plata y no salen a cobrar, se pasa el tiempo y hay EPS que les deben a los hospitales hasta 10 mil millones de pesos”.

Hospital de San Marcos, Sucre. Foto: Fotos cortesía Donaldo Tapias

Señaló además que si no les pagan es porque deben existir acuerdos, porque el gobernador es el presidente de las juntas directivas de los tres hospitales de Sucre.



“¿Como gobernador, por qué no presiona para que los gerentes de las EPS les paguen a los hospitales, al igual que los alcaldes? No los presionan porque son de la misma cuerda política, porque son sus amistades, porque no quieren lesionarlos, o porque lo que quieren es que la empresa de acabe, surja lo privado y las instituciones públicas se acaben”, afirma.



Indicó que para los gobernantes esa es la idea, que lo público se acabe, cuando debería ser lo contrario, ya que lo del Estado es de todos los colombianos, mientras que lo privado es de dos o tres familias.

Hospitales intervenidos

Los dirigentes de la salud en Sucre han expresado que la situación de los hospitales, por el no pago de las EPS, se ha vuelto insostenible, llevándolos a tener deudas millonarias con el personal médico, enfermeras trabajadores en general, proveedores, con el detrimento en las atenciones y servicios.



Es así como los hospitales Universitario de Sincelejo y el de San Marcos fueron intervenidos por la Superintendencia de Salud, situación que al parecer ha permitido recuperarlos.



Ahora la situación compleja la enfrenta el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, donde los trabajadores iniciaron un paro que se extendió por 25 días, por una deuda de siete meses de sueldos, primas y vacaciones de varios años, entre otras prestaciones.

Situación difícil

Para el gobernador Héctor Espinosa Oliver, la situación del Hospital de Corozal es muy difícil. “Viene arrastrando un pasivo desde mucho tiempo, unas EPS que les quedaron debiendo 7.000 millones de pesos, porque fueron liquidadas y esa plata se perdió. Son recursos que el Hospital produjo”, precisa.



Dijo que por eso quieren hacer la reestructuración de los hospitales.“La liquidación, el pago de los pasivos y la creación de una nueva empresa de salud, no solamente sobre el Hospital de Corozal, sino el de San Marcos y el Universitario de Sincelejo”.



Covo invitó a los gobernantes de turno a comprar terrenos más grandes y a construir otros hospitales con tecnología de punta para aprovechar la gran cantidad de usuarios que llegan a Sincelejo.



“Eso a ellos no les interesa, quieren es poner en venta a los tres hospitales de Sucre cuando debería ser todo lo contrario, recuperarlos, fortalecerlos totalmente y garantizar la estabilidad de sus trabajadores’, manifestó la líder sindical.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo