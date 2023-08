Los servicios de salud en el Hospital Universitario de Sincelejo se prestan con traumatismo ante el cese de actividades iniciado por 200 auxiliares de enfermería y los trabajadores de servicios generales.



Se suma a esta situación que 14 médicos especialistas terminan sus contratos este 31 de agosto y hasta el momento no los han llamado para extender su vinculación con el ente hospitalario, de acuerdo con su representante, el ginecólogo Guillermo Carriazo.



Desde hace meses, funcionarios están esperando a que lleguen los recursos para recibir los pagos atrasados

Hospitales en alerta por crisis financiera. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los pagos no se ven y los contratos finalizan este 31 de agosto y la gran mayoría no estamos dispuestos a renovar los contratos, vamos a esperar a ver qué ocurre en estos dos días

De acuerdo con el especialista, la situación se presenta por una deuda de seis meses con auxiliares por sueldos caídos.



Con empleados de servicios generales también hay deudas de cinco meses.



“Los pagos no se ven y los contratos finalizan este 31 de agosto y la gran mayoría no estamos dispuestos a renovar los contratos, vamos a esperar a ver qué ocurre en estos dos días, pero en realidad la situación no está nada fácil para el Hospital Universitario de Sincelejo”, dijo el médico.



Contrato culmina el 31 de agosto

Es un grupo grande, médicos especialistas que contrata la institución. Llegan entre 40 y 50 profesionales que estamos perjudicados con esta situación

El médico Carriazo ratificó que del sindicato que representa hacen parte 14 médicos especialistas, pero otros especialistas- que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos y demás dependencias- también se encuentran afectados.



“Es un grupo grande, médicos especialistas que contrata la institución. Llegan entre 40 y 50 profesionales que estamos perjudicados con esta situación”, indicó el médico Guillermo Carriazo



Sin embargo en estos momentos se encuentran laborando porque el contrato es hasta el 31 de agosto, pero aseguran que no han recibido confirmación sobre su continuación.



“Nos encontramos en una etapa de promesas, pero hasta el momento no se han hecho realidad”, señaló.

El hospital vive de lo que produce en atenciones

Desde hace dos meses, funcionarios están esperando a que lleguen los recursos para recibir los pagos atrasados. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Nos encontramos en una etapa de promesas, pero hasta el momento no se han hecho realidad

El representante de los médicos especialistas contó que el hospital vive de lo que produce en atenciones y que la situación no es la mejor en la actualidad.



“El Hospital se sostiene en gran parte de los servicios que ofrece y la producción en los últimos meses ha estado notablemente disminuida por los cambios que se han presentado en la entidad, por la carencia de recursos para adquirir los insumos, los pagos retenidos a los diferentes grupos que trabajamos. La producción está disminuida y los recursos de otras partes no llegan”, dijo Carriazo.



Manifestó que desde hace dos meses están esperando a que lleguen los recursos para recibir los pagos atrasados, pero que hasta el momento no han recibido nada.

Es muy probable que otro gremio

se sume al cese de actividades

Los especialistas esperan que llegue una inyección económica inicial de 28 mil millones de pesos. Foto: Archivo particular.

La atención a los usuarios se ha visto disminuida por los constantes paros a los que se ve sometido el Hospital por las enfermeras, trabajadores de cooperativas, conductores de las ambulancias.



Estas situaciones alteran la prestación del servicio y es muy probable que otro gremio se sume al cese de actividades.



“El ente de salud se afecta por los paros sucesivos, otra situación es que la EPS no contrata con el Hospital Universitario que es una institución pública y no se da la contratación porque no se presta un servicio continuo, con la calidad suficiente y el número de especialistas adecuados que garanticen la atención”, precisó Guillermo Carriazo.



Los especialistas esperan que llegue una inyección económica inicial de 28 mil millones de pesos para solucionar en parte la crisis que se registra en el Hospital Universitario de Sincelejo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo