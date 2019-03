Por falta de cupo en Urgencias, HUS restringe atención a pacientes

Por medio de una carta el gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño, le solicitó a la secretaría de Salud Departamental, redirigir la atención de los pacientes de urgencias no vitales y las mujeres embarazadas que superen los seis meses de gestación por la gran demanda que hay en la sala de Urgencias.



La capacidad de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS es de 90 camas, sin embargo, diariamente está recibiendo en promedio más de 180 pacientes.

“Es un mecanismo que usamos para manifestar la preocupación que tiene el HUS porque estamos tratando de reportar que por muchas coyunturas el hospital está totalmente desbordado en el tema de atención en el servicio de urgencias”, aseguró Julián Niño, gerente del Hospital.



En la carta enfatizan que como consecuencia de esta situación, debido al alto volumen de usuarias con complicaciones obstétricas y al número limitado de camas en la unidad Neonatal, la aceptación de pacientes con embarazo pretérmino y patologías asociadas que requieran UCI Neonatal se encuentra restringida.

por muchas coyunturas el hospital está totalmente desbordado en el tema de atención en el servicio de urgencias FACEBOOK

TWITTER

Javier Martínez, coordinador de Urgencias del HUS, le hace un llamado a las entidades prestadoras de salud para que redireccionen los pacientes “las diferentes empresas deben tener por normatividad redes alternas de prestación de servicio pero no lo hacen y esos usuarios, al no tener otra opción terminan en la red pública y eso hace que se congestione”,

Según el reporte del 19 de marzo, hay 215 pacientes en el área de Urgencias, que corresponden a 46 de la EPS Comparta, 32 de ASMED Salud, 33 de Medimás,26 de Nueva EPS, 13 de la Secretaria de Salud, 11 pacientes de Coosalud, 11 de Emdisalud, 16 pacientes de SaludVida, 13 particulares y 16 pacientes de otras entidades.



Las deudas de las EPS y otras entidades con el Hospital Universitario de Santander, asciende a 230 mil millones de pesos, es decir, el presupuesto de año y medio que tiene le centro clínico en total.





María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez