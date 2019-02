Hospital San Jerónimo de Montería es intervenido por la Supersalud

El descalabro financiero, las precarias condiciones sanitarias y la mala prestación del servicio llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a intervenir, por segunda vez, al hospital San Jerónimo de Montería. En 2015 el ente regulador de la salud en Colombia había tomado el control del centro asistencial sin que se evidenciaran cambios positivos.

Ayer lunes, de manera sorpresiva y acompañados de un piquete de policías, los agentes interventores de la Supersalud llegaron a la sede del hospital ordenando sellar varias de las oficinas para tomar el control del lugar.



Según el superintendente Fabio Aristizábal Ángel, se busca con esta medida reactivar y mejorar todos los servicios que debe ofrecer este centro asistencial, considerado el más importante para la atención en salud de los cordobeses y habitantes de Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño.



"Reactivar en su totalidad la prestación de los servicios de salud en términos de calidad y oportunidad para los usuarios, adicionalmente contempla la estructuración de un plan de acción para darle solución a las dificultades de prestación, administrativas, financieras y jurídicas que actualmente presenta el hospital”, aseguró Aristizábal.



Muchas son las razones en detalle que obligaron a la Supersalud a retomar el manejo del hospital. El incremento de los pasivos que, a corte de junio de 2018 creció en un 19 por ciento en comparación con el año 2017, repuntando la cifra de deudas en $55.978 millones.



De igual forma, no existe un plan de acción y austero del gasto para la compra de medicamentos y equipos médicos, lo que contribuye al debilitamiento de las finanzas.



Así mismo, no existe un manejo adecuado de las instalaciones, especialmente en las áreas médicas en materia sanitaria, poniendo en riesgo el deterioro de la salud de los enfermos.

Un mal de vieja data

Las cuentas del desequilibrio financiero son el producto del desfile de gerentes, quienes han tenido líos jurídicos por los malos manejos de los recursos.



En julio de 2015 salió como gerente el médico Nelson Morales, por la crisis administra y la elevada cartera que volvió inviable al centro hospitalario, entonces la Supersalud nombra a su primer agente interventor, Juan Carlos Guardo, pero en diciembre de ese mismo año este fue remplazado por Luz Patricia Sánchez, y en agosto de 2016 asumió Inés Loaiza Guerra, hasta el 12 de noviembre, cuando la Gobernación –tras haber finalizado la intervención– nombró a la médico



Isaura Hernández, suspendida por la Procuraduría el 3 de febrero pasado y un día después renunció de manera definitiva.



A ella se le señala de serias irregularidades como la firma de 470 contratos de prestación de servicios, los cuales habría autorizado el pasado primero de enero. Entre las anomalías por ese procedimiento de la gerente del hospital San Jerónimo se encuentran que no era día laboral; al tiempo que a partir de esa fecha debía salir de vacaciones y no lo hizo sino que continuó laborando pese a haber sido nombrado su reemplazo temporal.



De igual forma, se indicó que los contratos firmados el primero de enero no contaban con la firma de los contratistas beneficiados ni tenían los soportes necesarios como la disponibilidad presupuestal, la póliza de cumplimiento, el número consecutivo, entre otras.



Por este mismo hecho la Contraloría Departamental de Córdoba también abrió una línea de investigación por petición de la Gobernadora de ese departamento. De acuerdo con el contralor regional Emilio Otero, son varias las inconsistencias en ese carrusel de contratos que comprometerían los recursos de la entidad.



Se suma al glosario de denuncias contra Isaura Margarita Hernández, la baja calificación que el dio la Junta Directiva del hospital por la supuesta mala gestión. Intentando revertir esa decisión la funcionaria acudió a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de lograr un aumento en dicho puntaje.



Sin embargo, la Supersalud no le dio la razón y por el contrario ratificó la decisión de la Junta Directiva y reprobó su desempeño como gerente.



Tras su renuncia en días pasados fue nombrado como gerente encargado al médico Juna Carlos Cervantes, quien ayer, tras la intervención, tuvo que entregar el cargo al nuevo gerente interventor Omar Alexander Prieto García.



Entre los hallazgos que dieron origen a la medida de intervención se encuentran:



Prestación de servicios



1. La Superintendencia identificó en los diferentes servicios del centro asistencial, medicamentos y dispositivos médicos vencidos, que ponen en riesgo la vida de los usuarios y conllevan a su vez, a un detrimento patrimonial.



2. Se evidenció que no hay un seguimiento al control de infecciones.



3. El hospital no adelantó actividades de mantenimiento de los equipos biomédicos, generando un riesgo para los pacientes.



4. No existen cuartos de aislamiento para pacientes con infecciones, señalización y restricciones de entrada, tampoco brinda información sobre las medidas de prevención necesarias para evitar eventuales contagios y situaciones de riesgo.



Aspectos financieros



1. La E.S.E presenta déficit presupuestal a septiembre de 2018 de un 36%, aumentando el riesgo financiero.



2. El incremento de los pasivos de la entidad ha crecido en un 19%, a junio de 2018, los pasivos ascienden a la suma de $55.978 millones, en comparación con 2017 que cerró con $47.026 millones.



3. La Supersalud identificó que el Hospital no ha implementado un sistema de costos que le permita tomar decisiones efectivas en temas de contratación tanto de la venta de servicios como de suministro de personal e insumos médicos.



4. Se identificaron inconsistencias y diferencias en la información contable reportada a los diferentes organismos, situación que genera incertidumbre y falta de razonabilidad en los estados financieros.



Aspectos administrativos



Planeación deficiente de la contratación de suministros, medicamentos e insumos médicos, hechos que no garantizan una efectiva prestación de los servicios de salud a los usuarios. Deficiencias en las interventorías y seguimientos a la ejecución de las contrataciones realizadas.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería