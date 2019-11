Crisis financiera en Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar

Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López plantean paralizar actividades tras nueve meses de atrasos en el pago de salarios.



Frente a esta situación, el cuerpo médico de esta institución realizó en la mañana de ayer una protesta, para expresar su inconformidad y reclamar a las autoridades soluciones efectivas.



“Es una situación desesperante. Llevamos meses quejándonos de esta problemática, pero no vemos soluciones a corto plazo. Lo peor es que hemos hechos algunos acuerdos, y son incumplidos por las directivas del Hospital, esto ha obligado, a que algunos de nosotros, abandonen estos cargos. No podemos seguir mendigando nuestro salario”, recalcó un médico de la institución.

Según las directivas del Hospital, en este momento, las secretarias de salud, le adeudan al centro asistencial más de 120.000 millones de pesos por servicios prestados, lo que acrecienta la crisis en el servicio y en la mora de los salarios de los profesionales de la medicina.

La voz de protesta, también se hizo sentir, en el Colegio Médico de Valledupar y del Cesar, asegurando que la crisis obedece al sometimiento de directores. Foto: archivo particular

“La planta personal cuesta alrededor de 3.500 millones de pesos. Para solventar la situación, nos veríamos abocados a reducir al 50 por ciento el personal. No sabemos qué medidas adoptará el gobierno, porque hasta hace poco, dijeron que no tenían plata. Lo que nos han dicho, es que los pocos recursos que existen son para urgencias.

Entonces la gente que llega con cáncer y con sida, hay que atenderla, y esas enfermedades, no son de urgencias”, dijo angustiado, un funcionario de la institución hospitalaria.



La voz de protesta también se hizo sentir en el Colegio Médico de Valledupar y del Cesar, donde aseguran que la crisis obedece al sometimiento de directores que han pasado por el hospital, donde no ha habido efectiva administración, sino, prácticamente un saqueo del hospital.

El cuerpo médico de esta institución realizó en la mañana de ayer una protesta, para expresar su inconformidad y reclamaron a las autoridades pertinentes, soluciones efectivas. Foto: archivo particular

“A pesar de esta situación, los que estamos sosteniendo prácticamente al hospital a pesar de que no nos pagan a tiempo, somos los médicos. Los otros afectados, también terminan siendo los pacientes por la atención deficiente que se viene brindando” subrayó, Joaquín Maestre Vega, presidente del Colegio médico.



Por otro lado, el gremio de la salud del Cesar ha venido solicitando al gobierno nacional establecer como prioridad la crisis de estos profesionales.



En este sentido, pidieron definir la situación como actores del actual sistema General de la salud de la nación, en razón a la deslaborización a la cual también vienen siendo sometidos.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar