La historia del hospital que causó pelea entre Gobernador y Supersalud

En la lupa de los organismos de control vuelve a estar el hospital Julio Méndez Barreneche que en plena pandemia es sometido a la intervención de la Superintendencia de Salud al detectarse presuntos actos de corrupción que habrían propiciado una nueva crisis administrativa, financiera y asistencial.



La medida, al menos en este momento, no fue una buena señal para el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, quien duda que se busque con ello la verdadera recuperación del centro hospitalario.

Por qué no se hizo esta intervención hace cinco años cuando aquí eran incontables las irregularidades por el mal manejo de los recursos públicos

TWITTER

Caicedo en un tono airado le reclamó esta decisión al Superintendente de Salud Fabio Aristizábal, “por qué no se hizo esta intervención hace cinco años cuando aquí eran incontables las irregularidades por el mal manejo de los recursos públicos”, cuestionó.

El Gobernador manifestó que el agente interventor, Luis Óscar Galves, es una cuota política del senador de Centro Democrático Honorio Henríquez.



Según Caicedo el centro asistencial ha sido liquidado siete veces y siguió con problemas financieros, de las cuales responsabiliza directamente a los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.



En el hospital de Santa Marta a lo largo de los 40 años de funcionamiento, ha modificado su nombre y se han anunciado reestructuraciones administrativas para mejorar su atención.



No obstante parece que lo único que cambió una y otra vez fue su razón social, pues los problemas y escándalos por corrupción han seguido con el pasar de los años y gobiernos departamentales. De hecho, durante 13 años mantuvo sin prestar el servicio de urgencias por culpa de los malos manejos. En julio del 2018, la gobernadora Rosa Cotes anunció la reapertura de esta área. La inversión fue superior a los cinco mil millones de pesos.



A pesar de este importante avance, las denuncias por corrupción no pararon

En el mes de diciembre la Superintendencia Nacional de Salud, tras dos visitas de inspección, anunció 59 hallazgos del tipo financiero, administrativo, contractual y jurídico en el mismo centro asistencial de Santa Marta.

Más denuncias

El propio Caicedo solicitó su intervención inmediata, sin embargo, la respuesta del ente vino meses después, cuando el hospital cambió de administración y había nombrado en ese cargo a un gerente amigo.



Jairo Romo, quien demoró 40 días en la dirección del hospital Julio Méndez Barreneche, había reportado falencias en la infraestructura, archivos y contratación de personal.



En fotografías que difundieron en redes sociales revelaron el estado de deterioro en el que se encuentra actualmente el piso octavo del centro asistencial. Romo había organizado un plan de saneamiento de deudas, no obstante, fue retirado del cargo por la Superintendencia de Salud que tomó el control para recuperar el hospital.



El ente de control reportó que este lugar presenta acumuló durante los últimos años un creciente número de deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras, que ponían en riesgo la prestación de servicios para miles de usuarios en la Costa Atlántica.



La Resolución 2304 del 11 de mayo de 2020 de la Supersalud, advierte que solo el 5% del personal de salud es de planta y que les deben tres meses de sueldo. El hospital adicionalmente enfrenta 146 procesos judiciales por 63 mil millones de pesos.

Frente a los aspectos administrativos, el ente de control advierte que en el hospital no se asegura la atención en el área de urgencias y otras irregularidades que deben ser corregidas de inmediato.



Tal como se había dicho con la llegada de Jairo Romo, se buscaba cumplir con el acuerdo de recuperación del hospital, además de invertir en la pandemia que se registra a causa del covid-19.



Según Carlos Caicedo, en la actualidad el hospital fue dejado por Tomás Diazgranados, su exgerente con un déficit de 12 mil millones de pesos, incumpliendo todo tipo de compromiso de saneamiento que había hecho la anterior administración.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta