Preocupación en Calarcá por la intervención del hospital La Misericordia

Los habitantes de Calarcá, Quindío, encendieron las alertas tras el proceso de intervención que inició la Superintendencia Nacional de Salud el viernes pasado en el hospital La Misericordia, luego de detectar presuntas irregularidades que ponían en riesgo la prestación de los servicios de salud a los más de 100 mil usuarios de esta localidad.

John Jairo Salinas, uno de los líderes sociales de Calarcá y quien está liderando una movilización ciudadana para este viernes, manifestó que "la irresponsable dirigencia política del Quindío logró desmantelar el hospital de Calarcá y la Superintendencia de Salud lo tiene intervenido para una posible liquidación, y los mismos que lo quebraron pretenden salvarlo creando una IPS privada para quedarse con el negocio de la salud de los casi 125 mil usuarios de Calarcá, el corregimiento de Barcelona y los municipios aledaños".

Otro veedor del municipio, Roberto Acosta, señaló que "de acuerdo a los casos que se han conocido, no todas las intervenciones son exitosas y muchas de ellas han sido un fracaso y los hospitales han entrado en un proceso de liquidación. Ahora, tenemos que exigir que por ningún motivo vayan a liquidar el hospital".



Hace unos días, la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios del hospital y ordenó la separación del cargo del gerente Bernardo Gutiérrez. Además, designó un agente especial interventor para que durante el próximo mes presente un plan de acción para subsanar los hallazgos encontrados.



El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, señaló que "el plan de acción que presente el agente interventor duraría un año. La suerte del hospital está bastante crítica para los calarqueños y vamos a estar muy pendientes. Podría haber un gran riesgo de que puedan liquidarlo, pero esperemos que no llegue a tal punto y a pesar de que nosotros como Alcaldía no hacemos parte de la junta directiva del hospital; sí estamos en diálogo con la Superintendencia para que se reabran los servicios".



El agente interventor designado, Fredy Orlando Rojas, dijo que "la primera opción es salvar el hospital La Misericordia", pero indicó que también existe el segundo camino, que es la liquidación del centro asistencial.

