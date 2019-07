Hospital en Magdalena se quedó sin médicos por amenazas de muerte

Dos médicos atlanticenses que prestaban sus servicios para el hospital Alejandro Maestre Sierra en el municipio de Ariguaní (Magdalena) tuvieron que renunciar de su cargo y regresar a su ciudad de origen, a raíz de unas amenazas de muerte que recibieron a través de un panfleto.

La encargada de notificar a las autoridades la situación de alarma que se registra en el hospital municipal, fue la coordinadora médica Lilibeth Vives, quien detalló que aunque las intimidaciones iban dirigidas a dos funcionarios específicos, todo el personal asistencial siente miedo de seguir ejerciendo sus funciones.



Según lo expresado por la directiva, los dos médicos amenazados venían prestando servicio en la sede de Puerto Nuevo, hasta donde le hicieron llegar un panfleto en el que le exigían salir del municipio en las próximas 72 horas o de lo contrario atentarían con su vida o la de sus familias.



“Ya tienen los días contados. Como no son sus familiares no les interesan los pacientes. Sabemos cuándo y dónde se mueven, tienen 72 horas para largarse del pueblo”, dice el panfleto.



Luego de recibir las intimidaciones, los dos galenos se retiraron del puesto de salud que quedó temporalmente cerrado al público, debido a que ninguno hasta el momento ha querido asumir el servicio médico de esa población.



“No entendemos las razones de estas amenazas, hemos buscado médicos, pero nadie quiere quedarse, ellos temen por su seguridad, por su vida. La situación es crítica porque la comunidad no encuentra personal asistencial en el puesto de salud”, dijo Lilibeth Vives.



Un equipo de la defensoría Regional del Pueblo se dirigió al municipio de Ariguaní para atender el tema de amenazas en el hospital Alejandro Maestre Sierra.



Luego de una reunión con las directivas del centro asistencial y una entrevista a los médicos involucrados, la defensora del pueblo en el Magdalena, Nayara Vargas manifestó “que hemos activado la ruta de atención con las entidades respectivas, así mismo garantizamos que los profesionales de salud que fueron amenazados pudieran volver a su ciudad de origen con todas las garantías de seguridad”.



Varga agregó que la visita en esa localidad permitió conocer otras amenazas que se han estado presentando y que también son materia de investigación por parte de las autoridades.



“Seremos garantes que las instituciones de fuerza pública y el ente territorial tome las medidas respectivas y pueda regresar la tranquilidad y el orden tanto en el hospital del municipio como en toda la población que se encuentra preocupada por este ambiente de temor que pretenden sembrar actores hasta ahora desconocidos”, puntualizó.

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Jorgedelahoz2