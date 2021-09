La fuerte polémica en Salento que envuelve a la nueva sede de hospital

Un proyecto que cuenta con el aval del Ministerio de Salud y que pretende mejorar la infraestructura del hospital San Vicente de Paúl de Salento, Quindío, ha causado preocupación entre algunos habitantes de esta localidad debido a que tendrán que intervenir la actual sede del centro médico.

Según Eugenia Pineda, integrante de la fundación Bahareque de Salento, mejorar las condiciones del hospital "no debería implicar destruir y acabarlo todo para conseguir algo mejor. Parte de la infraestructura física del hospital, nos guste o no, es Bien de Interés Cultural (BIC) del orden municipal y por ende sujeto de protección y salvaguarda".



"Antes de pensar en demoler y arrasar lo existente, deberíamos pensar un poco en la identidad, en la restauración de un BIC, que además de ponerlo a tono con los servicios en salud para residentes y población flotante, ofrezca un plus por ser un icono patrimonial de más de 100 años de construido, que conserva la memoria de ser el hospital más antiguo del departamento", añadió Pineda.

Sin embargo, la secretaria de Planeación y Obras públicas del municipio, Valentina Suarez explicó que elevaron la consulta ante el Ministerio de Cultura, el departamento y el municipio para comprobar si esta vivienda donde funciona el hospital es Bien de Interés Cultural, pero confirmaron que no lo es.



"Aunque es una casa que se encuentra en el centro histórico del municipio, no es Bien de Interés Cultural. Pese a esto vamos a conservar la arquitectura tradicional, pero es imposible preservar estructuras que están a punto del colapso, de hecho, tenemos cinta amarilla en una parte de la fachada porque está en riesgo", señaló la funcionaria.

El proyecto se encuentra en fase 3 y tiene un presupuesto de unos 7.600 millones de pesos. "Precisamente se ha demorado tanto porque ha tenido modificaciones estructurales por la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico. La construcción tendrá infraestructura colonial en su fachada lo que permitirá que se resguarde el patrimonio histórico de Salento y se conservará la palma de cera que tiene en medio de la casa".

ARMENIA

