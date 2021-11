Un año después de Iota, el hospital de Providencia sigue en ruinas

“Si la gente se enferma debe llegar a alguna parte –señala Judith–. No tenemos un lugar para atender a las personas y este espacio no es cómodo, el agua de la lluvia se filtra o la brisa sacude las carpas. Nos tienen abandonados en cuanto a salud”, se queja la mujer.



Judith, quien estuvo en el hospital durante la noche del huracán, asegura que las ruinas en las que se encuentra la estructura son muestra de que nadie ha pensado siquiera en su pronta reconstrucción.



Sin embargo, el 4 de junio de este año, autoridades locales y nacionales dieron inicio al proceso de reconstrucción del hospital departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sede Providencia.



Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), aseguró que la inversión final de la reconstrucción será de más de 8.000 millones de pesos.



“Queremos agradecer a los gobiernos de China y Corea –resaltó González Angulo–. Y al Banco Centroamericano de Integración Económica, quienes donaron recursos importantes, y gracias a los cuales hoy podemos dar un aporte como Gobierno, a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de más de 3.500 millones de pesos colombianos”, añadió el funcionario.



Pero hasta el momento, un año después de la tragedia, no se ha empezado con ninguna obra en este punto.



Verónica Peña Taylor asegura que en la isla hay una biblioteca y hasta una ludoteca, pero que no entiende la necesidad de esos espacios cuando no se ha empezado con la reconstrucción del hospital.



“Supongo que eso pertenece a alguien en especial –asegura Verónica–. Pero quien esté a cargo de la salud sí debería pensar en acelerar lo del hospital, eso sí es necesario”.