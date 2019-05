Hospital de Caldas, de Manizales, otra vez universitario

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, visitó Caldas por primera vez y, además de conocer la actualidad de la prestación de servicios en Manizales, oficializó la acreditación universitaria al Hospital de Caldas, la que recupera luego de 15 años.

Con esta certificación, en la que tanto el hospital como sus aliados, trabajan desde 2016, se logra que los estudiantes de ciencias de la salud del Eje Cafetero puedan formarse dentro de la institución a la par que fortalecen la investigación.



“Este hospital es una de 14 instituciones de toda Colombia que se ha esforzado por alcanzar estándares superiores y la acreditación es prueba de ello. No podemos ser ingratos en no reconocer el valor de un hospital universitario porque son la punta de lanza en el desarrollo del sistema, donde se forman los futuros responsables de la salud de todos nosotros”, comentó el Ministro.



La gerente del hospital, Ángela María Toro, reconoció que fueron dos años de arduo trabajo que aún no termina. “Debemos continuar fortaleciendo la asistencia, docencia e investigación. La tarea es seguir trabajando para construir el hospital de alta complejidad que necesita la región y propiciar el entorno adecuado para formar a los mejores profesionales”, dijo.



Uribe también recorrió el hospital Santa Sofía, también en Manizales, del que dijo está en un proceso de remodelación con el fin de lograr la acreditación en estándares superiores en salud, una meta en la que “esperan concurrir” con dineros de la Nación.



Otra de las iniciativas del departamento resaltadas por el funcionario es el Programa de Atención Primaria Social, con el que se asesora a los usuarios en sus problemáticas evitando que lleguen hasta una tutela u otra instancia legal. “Es un servicio que supera el 80 por ciento de efectividad, estoy muy bien impresionado con esta innovación y esperemos que muchos otros departamentos puedan aprender de Caldas para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos”, acotó Uribe.



Al respecto, el director de Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, dijo que el programa ha sido una herramienta que ayuda a no saturar el sistema, pues con esta oficina de gestión le han “ahorrado a la justicia más de 2.200 tutelas”.



En cuanto al hospital San Félix, de La Dorada, tanto el Ministro como el Director reconocieron que es uno de los hospitales “con mejores quirófanos en la región” y en el cual se espera seguir invirtiendo recursos para aumentar su escalafón de complejidad.



Se espera que la próxima visita del Ministro Uribe al departamento sea para la acreditación de alta calidad del Hospital Santa Sofía, la cual se plantea para finales de este año.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO