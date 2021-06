Cartagena sigue plagada de 'hormigas voladoras' 

No muerden si no se les molesta o se sienten en riesgo. Tampoco representan un peligro inminente para la salud pública.



Se trata de millones de hormigas cortadoras o arrieras que llegaron con la temporada de invierno a Cartagena en busca de apareamiento y que tienen con 'los pelos de punta' a los ciudadanos que dicen jamás haberlas visto por estos territorios.



Los barrios de la ciudad amanecieron en los últimos días con la presencia de estos insectos color café, que se ven inofensivos pero que la gente desconoce.



El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, hizo un llamado a la calma ante la aparición de cantidades de hormigas en diversas zonas de la ciudad, y recordó que son inofensivas.



No muerden si no se les molesta o se sienten en riesgo, ni representan un peligro inminente para la salud pública. Foto: EPA Cartagena

El EPA tomó muestras de diversas hormigas de esta especie, las cuales aparecieron en cantidades, para realizar un análisis, determinando que son ejemplares de Atta Colombia, pertenecientes a la familia Formicidae.



Normalmente aparecen cuando llegan las lluvias de manera masiva, porque el terreno se vuelve blando y es fácil excavar en él, lo que propicia la creación de los nidos.



Los machos mueren luego de la cópula con la hembra.



"La presencia de estas hormigas voladoras en la ciudad no debe preocupar demasiado a la población, ya que no son agresivas ni nocivas", sostiene el EPA.



No obstante, expertos ambientalistas aseguran que estos insectos son víctimas de las talas ilegales y de quemas en zonas altas de la ciudad como el Cerro de La Popa, que es blanco de invasiones, las cuales están afectando el hogar natural de las hormigas voladoras.

