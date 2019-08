Hongo que mata el banano deja sin trabajo a labriegos en la Guajira 

Sin trabajo se encuentran alrededor de unos cuatrocientos trabajadores de las fincas bananeras afectadas por la aparición del hongo Fusarium R4T en la vereda de Pelechua, en el sector del Ebanal en zona rural del corregimiento de Tigreras, municipio de Riohacha y en el corregimiento de Las Flores, en Dibulla, departamento de La Guajira.



Orangel Henríquez, trabajador de la Finca ‘Don Alí’, una de las más afectadas asegura que todo se ha ido consumiendo y han realizado recorte de personal.



“Han sacado gente que necesita el empleo al tomar la medida de cerrar la bananera, unas 400 o 500 personas quedaron sin trabajo”, dice el labriego. .

Asimismo, señala que su preocupación es quedar sin trabajo.



“Ese hongo está afectando todas las bananeras y si se acaban las bananeras quedamos sin trabajo y se acaba el pueblo porque de eso es lo que vive la gente de aquí”, señala.



Javier Oñate, otro trabajador de la zona, coincide con Henríquez, al asegurar que si cierran las bananeras se acaba el pueblo, ya que todos se abastecen y viven del cultivo del banano y no tienen nada que hacer.



Otro de los afectados es Carlos Cujia, trabajador de la finca Don Ali, quien señala que “la preocupación es que muchos están quedando sin trabajo ya que han cerrado varias bananeras. Esta la van a cerrar porque hay mucha enfermedad aquí que está acabando todo el guineo. Nos sacaron para tratar la enfermedad pero ya se acabó eso y no hay más nada, tocará salir para otro lado a buscar trabajo porque aquí ya no hay”.

El banano es uno de los principales productos de exportación agrícola del país, y se concentra en Magdalena, La Guajira y el Urabá. Foto: Julio César Herrera / EL TIEMPO

Fernando Trujillo Marín, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales Agrarios y restitución de tierra recuerda que desde que se anunció la aparición de este problema fitosanitario que afecta y podrá afectar tremendamente los cultivos de banano y plátano en todo el país, la Procuraduría para Asuntos Agrarios inmediatamente ofició al ICA para conocer de todos las medidas de prevención que se estuvieran tomando en zonas fronterizas como La Guajira.



Marín, reconoció la importancia que tienen los cultivos de banano en el norte del país y en la zona del eje cafetero y por eso instó al ICA como autoridad competente para que iniciara de inmediato los controles fitosanitarios y de fronteras para que este hongo no se fuera a esparcir.



“Nos parece supremamente grave el anuncio de que ya esté confirmada la plaga y tendrá el Gobierno que iniciar todas las acciones necesarias para con una cuarentena seria no permitir que la plaga se vaya a distribuir y afecte a un sector de la economía agraria tan importante para el país”, puntualizó Marín durante su visita a Riohacha.



El Ministerio Público reconoce que el ICA carece de la infraestructura para controlar el ingreso de este tipo de plagas y por eso el Gobierno Nacional está en la obligación de instaurar todos los controles para que no se vaya a esparcir. Por lo que es necesario que todas las fronteras del país marítimas y terrestres tengan un control muy serio por parte del ICA



. “Tenemos demasiada frontera sin ningún tipo de control para este tipo de elementos vegetales para que se pueda propagar una plaga de ésta tan peligrosa para la economía agraria, sería devastador para la economía del país y sus agricultores”, sostuvo el funcionario.





Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha