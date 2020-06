Hallan el cuerpo sin vida de una joven estudiante en Pereira

Decenas de pereiranos hicieron una velatón para mostrar su rechazo la muerte de la joven Paula Esmeralda González, de 21 años y estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).



La mujer, al parecer, había desaparecido desde la noche del sábado y su cuerpo fue hallado este domingo en zona boscosa del parque El Oso, en la capital risaraldense.

Según los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo de la joven no presentó signos de violencia y fue encontrado por un ciudadano que estaba practicando deporte en la zona.



Fue encontrada en la zona de un humedal, de vegetación espesa a donde se desplazó el cuadrante de la Policía y posteriormente los investigadores criminales.



"Preliminarmente podemos informar que el cadáver no evidencia signos de violencia física y se procede a dejar el informe a la Fiscalía. Estamos a la espera de que Medicina Legal nos dé el dictamen que explique cuál fue la causa de muerte y los resultados de toxicología que se le practicaron al cuerpo", informó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Juan Carlos Morales Castro.(Le recomendamos nuestro top 10 de las 'colombianadas' más ocurrentes de la cuarentena)

#NiUnaMenos La @casa_la rechaza el feminicidio de Paula Gonzales, estudiante de la UTP, encontrada hoy asesinada en el parque el oso en Pereira, un día después de hacer pública su desaparición. Exigimos #JusticiaParaPaula #TejiendoLaJuntanzaFeminista. pic.twitter.com/CXDYGqDgdn — Casa de la Mujer (@casa_la) May 31, 2020

Además, el oficial señaló que la Policía no había recibido denuncias por la desaparición de la mujer. "No podemos hablar de desaparición porque no hubo denuncia. La encontraron a las 5:40 de la mañana y no se ha recibido ningún tipo de denuncia sobre la muerte, los investigadores han tenido contacto permanente con los familiares de la dama".



Algunos colectivos y movimientos femeninos han denunciado el caso de esta joven y piden justicia.



Uno de ellos fue La Casa de la Mujer, la cual -a través de sus redes sociales- expresó que rechaza el feminicidio de Paula Gonzales, estudiante de la UTP, encontrada ayer asesinada en el parque El Oso, en Pereira, un día después de hacer pública su desaparición. "Exigimos justicia para Paula", sentenciaron.

La comunidad del sector de la ciudadela Cuba, donde está ubicado el parque El Oso, y también del sector de Los 2.500 lotes, barrio donde vivía la mujer, han pedido mayor presencia de las autoridades en la zona, pidió aumentar la iluminación e instalar cámaras de seguridad en este sector, pues consideran que se pone riesgo a los residentes de la zona.



"Respetamos la expresión de los colectivos y su sentir, pero específicamente en este caso las evidencias que tenemos no nos llevan a orientar el caso hacia violencia de género y debemos ser prudentes en dar alguna información de manera apresurada; estamos sujetos a la valoración que nos dé Medicina Legal", añadió el comandante de Policía.

