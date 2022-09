Momentos de pánico vivieron en Belalcázar, Cauca, tras presentarse un hostigamiento armado cuando un grupo de personas disfrutaban de un bingo familiar. Los hechos quedaron registrados en vídeo.



El hostigamiento inició alrededor de las 9:30 de la noche de este domingo 4 de septiembre y duró varios minutos.



En el material audiovisual se observa a gente tirada en el suelo, escondida en medio de muros y detrás de vehículos.



Desde la tarima pedían a la gente ondear pañoletas y camisas blancas como símbolo de paz.



“Tranquilícense, no se muevan del lugar donde están, por favor no se muevan”, se oye decir en el vídeo mientras suenan los disparos.



Se estima que más de 1000 personas participaban de la actividad: niños, mujeres, adultos y ancianos.



De acuerdo con el alcalde de esa localidad, Duván Velasco, una persona resultó herida tras la balacera.



Se trata de un guarda de seguridad del hospital local.



"Fue un ataque contra la estación de policía. Los uniformados no resultaron heridos. El guarda está siendo atendido "



Este lunes se llevará a cabo un consejo de seguridad para evaluar lo ocurrido.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN