Un hombre se salvó milagrosamente de morir linchado por un grupo de exaltados conductores de pesados camiones y tractomulas, después de haber intentado dañar una imagen de la Virgen del Carmen, cuando hacía parte de un multitudinario desfile por las principales calles de la ciudad de Pasto.



Todo sucedió en la mañana de este sábado, con motivo de la tradicional conmemoración de la Virgen del Carmen, patrona de los navegantes y marineros, por lo que ese gremio en la capital de Nariño organizó el recorrido y a lo largo del mismo no pudieron faltar los sonoros pitos y cornetas de los automotores.



Cuando el desfile avanzaba sin contratiempos a la altura de la vía Panamericana llegó lo inesperado, cuando un hombre con una agilidad impresionante se sube hasta el camión que transportaba la imagen religiosa que había sido adornada con hermosos ramos florales, y con una piedra que sujeta en su mano derecha pretendió afectarla, en medio de los gritos de las personas que a esa hora miraban el paso de los enormes vehículos.

Momentos en que el hombre fue neutralizado al tratar de afectar la escultura. Foto: Captura de video

El hecho quedó grabado en un video que a los pocos minutos se hizo viral a través de distintas redes sociales.



En el mismo se aprecia cuando un joven de aproximadamente 25 años de edad que sostiene con su mano izquierda una cobija, se trepó hasta al camión e intentó dañar la venerada y respetada imagen.



Pero fueron los gritos de los ciudadanos los que obligaron al conductor a detener la marcha del vehículo, que tenía una gigantesca pancarta de la Asociación Colombiana de Camioneros, A.C.C. organizadora del desfile.



Cuando varios de los conductores se percatan del hecho se acercaron hasta el vehículo, es entonces cuando el hombre intentó alejarlos y arrojarles la piedra con su mano.



“¡Bájenlo, bájenlo!” es el grito desesperado de una mujer, en medio de los fuertes pitos y bocinas de los automotores.



La misma mujer no se cansa de gritar: “¡bájenlo, bájenlo policía!”, a pesar de eso el hombre alcanzó a pegarle con la piedra a una de las figuras y luego saltó a la calle donde desafortunadamente es recibido a golpes por algunos de los enojados conductores.



“No, eso es en contra de la religión”, también expresó la sorprendida dama.



Unos segundos después los conductores continúan con la golpiza acompañada de puños y patadas contra el muchacho, quien a pesar de haber caído al suelo, no se escapó de la seguidilla de fuertes golpes e insultos.



Mientras algunos observadores de la inusual gresca gritaban “¡Dale, dale, dale!”, animando a los transportadores, la mujer exclamaba: “¡que la Policía se haga cargo, ya paren, que la Policía se haga cargo!”.



Y la mujer fue escuchada porque en ese momento intervino un miembro de la institución, que de no haber sido por su oportuna llegada al lugar, el hombre agredido habría terminado en peores circunstancias.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO