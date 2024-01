Hombre se entregó a las autoridades y reconoció crimen de creadora de contenido

La creadora de contenido samaria, Lisney Juliana Gómez, de 28 años, fue encontrada muerta en su casa la mañana de este lunes festivo, desencadenando una ola de tristeza y rabia entre sus amigos y familiares, quienes señalan a su ex pareja como responsable de este homicidio.



Lisney alquiló una habitación en el barrio Santa Fe de Santa Marta hace dos días. Al parecer, su ex pareja la visitó durante la noche, y en las primeras horas de la madrugada, ambos protagonizaron una discusión que culminó en tragedia.



Vecinos reportaron haber escuchado gritos y ofensas, sin imaginar que la disputa conyugal resultaría en la muerte de Lisney, conocida como Yaya.

Por la mañana, amigos que fueron a buscarla la encontraron sin vida, aparentemente víctima de un objeto cortopunzante. La noticia se difundió rápidamente, generando conmoción y reacciones en redes sociales por parte de amigos y familiares.



Daniela Munive, amiga cercana de Lisney, apuntó directamente a Mario Bastidas Hernández, quien hasta noviembre mantenía una relación sentimental con Yaya.



En una transmisión en vivo, Daniela expresó su dolor: "Ella no se merecía eso. La gente me escribe para insultarme y decirme que andaba en malos pasos. Pero no es así. A ella la asesinó su expareja, un chirrete que nunca la quiso ni la valoró".



Pocas horas después del macabro hallazgo, Mario Bastidas se entregó a las autoridades, reconociendo ser el responsable del crimen.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Yasid Montaño, informó que estaban tras la pista de esta persona, quien finalmente decidió presentarse y ahora enfrenta cargos de femicidio ante la Fiscalía.



