Hombre se lanzó desde un quinto piso para huir de la Policía y sobrevivió

El caso se reportó en el Conjunto Residencial Reserva de Poporo en el municipio de Montenegro, Quindío, cuando un hombre de 40 años se lanzó desde un quinto piso, al parecer para huir de las autoridades que llegaron hasta su domicilio para atender una denuncia de violencia intrafamiliar.

El hombre, que cayó sobre el parabrisas de un vehículo, se levantó y se marchó sin aceptar su traslado a un centro asistencial.



‘’El hombre estaba discutiendo con su pareja sentimental en el apartamento y en un ataque, no sé si por el uso de sustancias o alicoramiento decidió lanzarse del quinto piso del edificio y la caída fue amortiguada por un vehículo’’, informó el secretario de Gobierno de Montenegro, Diego Santamaría.

El funcionario agregó que pese a la caída y el impacto que tuvo contra el vehículo ‘’no tuvo lesiones de gravedad pues se levantó como si nada y no quiso ir al hospital pese a que la comunidad y la Policía le insistieron’’.



Hasta el momento no se conoce si la Comisaría del municipio ha recibido más denuncias pues, Santamaría expresó que ‘’los vecinos manifiestan que la pareja constantemente ha tenido peleas y agresiones verbales y no se sabe si físicas’’.

La Secretaría de Gobierno asesoró al propietario del vehículo ‘’para que iniciara el proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de la persona por daño en bien ajeno’’.

ARMENIA

