Hombre ofrece $50 millones a quien encuentre a los asesinos de su hija

El dolor y la frustración de no saber quién y por qué mataron a su hija, llevó a Ricardo Bolaño en Santa Marta, a ofrecer 50 millones de pesos a quien lo ayude a esclarecer el crimen y dar con el paradero del asesino.



Ricardo Bolaño busca al criminal para que responda por haberle causado el dolor más grande de la vida.



Según el hombre, quien se gana la vida como transportador urbano, este asesinato que sacudió a su familia el 4 de diciembre de 2013 va camino a quedar en la impunidad, por cuenta de la negligencia de las autoridades.

Han pasado ya casi seis años desde aquella tarde en la que le informaron el vil asesinato de su hija Lina Marcela Bolaño, una maestra y rectora de 22 años, de quien no se conocían enemigos ni ninguna clase de amenazas.



Lina fue hallada muerta, asfixiada en su habitación de la casa en la urbanización Galicia.



Este hecho conmocionó a toda la ciudad y movilizó a Policía Judicial y Fiscalía que anunció llegar hasta las últimas consecuencias para ubicar y capturar al o los responsables.

Ella era mi vida, lo era todo, no es justo que en esta ciudad una persona muera y no suceda nada, como papá que sufre por la violencia de este país, quiero dejar un precedente... FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Ricardo Bolaño dice que toda intención se quedó solo en anuncios, pues desde entonces no ha sabido más nada de las investigaciones y mucho menos de las razones por las cuales le arrebataron a su amor más grande.



“Hay una completa desidia institucional, los familiares ya perdimos la fe en las autoridades porque nunca han mostrado ni las mínimas intenciones de resolver este homicidio tan cruel”, dijo el papá, quien decidió sacar de sus propios recursos y hacer públicas sus intenciones de ofrecer hasta 50 millones de pesos a aquel que le suministre información veraz que lo ayude a resolver este suceso que marcó para siempre su vida.



“Nada me va a devolver a mi hija, pero por lo menos me sentiría más tranquilo si se hace justicia, eso es lo único que deseo en estos momentos y no voy descansar hasta conseguirlo”, agregó.

Hay una completa desidia institucional, los familiares ya perdimos la fe en las autoridades porque nunca han mostrado ni las mínimas intenciones de resolver este homicidio tan cruel FACEBOOK

TWITTER

Ricardo asegura que su corazón está roto, que se siente defraudo por las autoridades y que solo volverá a sonreír “cuando caigan los criminales”.



“Ella era mi vida, lo era todo, no es justo que en esta ciudad una persona muera y no suceda nada, como papá que sufre por la violencia de este país, quiero dejar un precedente y hacer todo lo que sea necesario para que quien apagó la existencia de mi hija responda”, puntualizó.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv