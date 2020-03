Hombre muerto en Pereira habría movilizado a mujer que viajó a España

Este martes se confirmó la muerte de dos personas más en Colombia a causa del coronavirus, por lo que ya son 16 decesos en el país.



Una de las víctimas mortales se registró en Pereira. Se trata de un hombre de 62 años que falleció el lunes en la Clínica Los Rosales, de la capital de Risaralda, departamento en el que ya se reportan 36 casos de contagiados.



El Ministerio de Salud, además, manifestó que el fallecido ya tenía obesidad.



Al parecer, esta persona resultó contagiada por el virus hace 15 días, cuando transportó en su vehículo durante todo el día a una vecina que había llegado de España recientemente.

La semana pasada este hombre y su esposa fueron diagnosticados con el coronavirus, pero el domingo pasado sus condiciones de salud d se complicaron. Cada vez le costaba más respirar.



Vecinos del barrio Villa Verde indicaron que una ambulancia llegó a la casa donde vivía la pareja y los trasladó a ambos a la mencionada clínica.



La esposa del fallecido está en la clínica y sus condición es estable, aunque su pronóstico de salud es reservado.



La connacional que llegó de España en los últimos días no presentaba ningún síntoma y, al parecer, no tomó las medidas necesarias de aislamiento social. Las autoridades están averiguando el caso.



Ana Yolima Sánchez, secretaria de Salud de Pereira, enfatizó que guardar confinamiento es importante y es el único método para salvaguardar las vidas de toda la ciudadanía e insistió que se debe tener mayor cuidado con los adultos mayores y niños.



Por otra parte, el Gobierno Nacional anunció que Colombia ya entró a la tercera etapa de la pandemia, la mitigación. Ya aparecen casos del virus sin cadena de contagio demostrable.



Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud y Protección Social, indicó que "ya en este momento el índice de casos que tenemos sin nexo, frente a los registrados con nexo está en el 11 por ciento. Es decir, 11 por ciento de las personas con covid-19 identificadas en Colombia no tienen nexo epidemiológico".



Recuerde que las líneas de atención y orientación del covid 19 son en la Secretaría de Salud. Risaralda: 3152823059; Secretaría de Salud Dosquebradas: 3135794026 y la Secretaría de Salud de Pereira: 3123921607 - 3123921593 o la línea Nacional 018000955590.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO - PEREIRA