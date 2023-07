El Movimiento Alternativo Independiente, promotor de la candidatura a la alcaldía de Maicao de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, más conocido como ‘Santa’ Lopesierra o como el ‘Hombre Marlboro’, presentó formalmente ante la Registraduría Nacional de Estado Civil 63.825 firmas de apoyo que respaldan su inscripción.



De acuerdo a lo consignado en el acta de la Registraduría, fueron entregadas 42 carpetas con 100 folios, que dicen contener 63.825 apoyos, los cuales fueron recolectados en dos meses por el movimiento promotor.

Previo a la entrega de los apoyos el aspirante protagonizó una caravana por las principales calles de la ciudad, que levantó una polvoreada de comentarios positivos y en contra, sobre si estaría o no inhabilitado para aspirar tras pagar una condena de 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.



“Hoy hemos culminado con la recolección de las firmas, creo que ha sido una manifestación de apoyo voluntaria de una manera extraordinaria al nombre mío a la alcaldía de Maicao”, indicó Lopesierra a uno de los medios locales, tras manifestar el gran apoyo recibido.







Agradeció a Dios tener ese carisma que se ha multiplicado en la población “la honradez y mi trabajo político a toda prueba, que jamás me han cuestionado porque jamás he participado de un acto de corrupción, son valores que hoy el pueblo me agradece. Se ha esculcado tanto mi vida, que esta parte política jamás la han tocado, porque no hay nada oscuro en la vida política de Santa Lopesierra”.







Sostiene que es consciente que las personas, como en su caso, necesitan segundas oportunidades, pero lo que no tolera son los actos de corrupción, por lo que no trabajará con personas señaladas por este delito en algún cargo público.



“Van a estar marginadas, no solamente de la campaña, si no de cualquier situación que se me pueda presentar. Los votos y el apoyo que necesito es del pueblo sufrido y no de los tenientes y capitales políticos que de una u otra manera tienen su forma de hacer política”, puntualizó.







Las firmas fueron presentadas por el Comité inscriptor encabezado por Henry Peñalver Herrera, Santa Lopesierra y Gabriel Horacio Robles Rivadeneira.







Henry Peñalver Herrera, explica que se tomó la decisión de participar a través de este mecanismo diferente a la de solicitud de avales a los Partido tradicionales para que Santa pueda aspirar libremente y sin ningún tipo de presión.







El Movimiento Alternativo Independiente aportó también la póliza de seriedad y cumplimiento prevista en la ley, en la cual fueron aparados $116.000.000.







Se espera que la Registraduría procese la verificación de las firmas, los cuales se podrán invalidar si el ciudadano no aparece en el Archivo Nacional de Identificación (ANI), ni en el Censo Electoral; si los datos son ilegibles o están incompletos; cuando no correspondan a los que tiene la entidad en sus bases de datos, o cuando se determine que hay varios que fueron hechos por una sola persona, entre otras causas.







En caso de superar esta revisión, la Registraduría expedirá un certificado con el cual el candidato podrá proceder a su inscripción, la cual vence el próximo 29 de julio.







Es de señalar que el ‘Hombre Marlboro’, se encuentra vinculado a la investigación abierta en contra de Nicolás Petro Burgos, tras ser señalado de haber aportado 600 millones de pesos a la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro.







Eliana Mejía Ospino



Especial para El Tiempo



Riohacha