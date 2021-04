Hombre dice que lleva 2 años preso por llamarse igual que un asesino

La coincidencia de llevar el mismo nombre y apellidos de un sicario que perpetró un crimen en Cartagena, tiene a Nicolás Gonzales Ariza viviendo una pesadilla sin fin en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.

El hombre de 56 años completa ya un año y seis meses privado de la libertad por un delito que asegura no cometió.



El posible error de la justicia, ha obligado a este samario a sufrir todo este tiempo por condiciones de hacinamiento del centro carcelario, pasar largas noches en el piso y muchas otras incomodidades.



(Le puede interesar: Nuevo millonario: cayó el Baloto en Bucaramanga)



Pero quizás lo que más le ha costado asimilar es no poder ver y compartir con sus seres queridos y llevar su vida normal.



Familiares claman ayuda



Su historia fue dada a conocer por su familia en busca de una solución a este problema judicial que les ha robado su tranquilidad durante casi dos años.



Ingrid Gonzales, sobrina del indiciado es quien ha tomado la vocería del caso y con un video de su tío contando los detalles esta amarga experiencia, pretende lograr que su clamor sea escuchado.



“Nicolás Gonzales es un hombre alegre, social que nunca tuvo un problema con nadie, por el contrario en el barrio todos lo quieren mucho”, dice la familiar.



(Lea también: Policía investiga posible video de Sara Sofía en Bucaramanga)



Pero esa alegría que lo ha caracterizado a lo largo de sus años, se apagó del rostro de este vigilante desde el 2 de septiembre del año 2019, cuando fue capturado en el barrio villa Alejandría de la capital de Magdalena.



En ese momento, como era una costumbre de él, se encontraba con un amigo caminando a hacer unas vueltas personales.



Una patrulla los abordó y les practicó un registro de antecedentes. Sin ningún temor, accedieron a dar sus identificaciones y fue cuando sucedió lo inesperado.



Uno de los agentes le manifestó a Nicolás que tenía un requerimiento pendiente de las autoridades y que debía acompañarlos.



Todavía conservando la tranquilidad al estar seguro que era una confusión, el hombre accedió sin resistencia a la solicitud de las autoridades.



Ya en las instalaciones de la Fiscalía, le informaron con precisión que su detención se había dado en cumplimiento de una orden de captura, al ser señalado de asesinar a Harold Ortega Cabrera en Cartagena.

Pruebas a su favor

Nicolás Gonzales, en la grabación que entregó a su familia para que la movieran en redes sociales, evidentemente desesperado cuenta que ha llorado mucho porque no entiende lo que está pasando.



“Yo ni siquiera conozco Cartagena, solo la he visto por televisión y fotografías. Tampoco tengo idea de quién es la persona a la que supuestamente le quité la vida”, expresó el indiciado.



Nicolás insiste que únicamente ha empuñado un arma “cuando presté el servicio militar y mientras trabajaba como vigilante en una empresa de seguridad”.



(Además: El Zoológico de Barranquilla sigue abierto esta Semana Santa)



El hombre ha bajado de peso por la depresión que lo embarga. Su mayor frustración e indignación es que aunque cuenta con todas las pruebas sobre su inocencia, se mantiene prisionero en la cárcel.



“Mi única culpa es llevar el mismo nombre y los apellidos de la persona que sí cometió el asesinato en una fiesta de Cartagena”, aseveró.



Y es que a su favor la familia Gonzales tienen incluso dos cartas juramentadas con sello de notaria de la mamá y un amigo de Harold Ortega, quienes confirman que él no cometió el crimen.



“Yo, Lucinda Cabrera por medio de la presente manifiesto bajo gravedad y juramento que el señor Nicolás Gonzales Ariza, no fue la persona quien le quitó la vida a mi hijo” expresa una de las cartas.

Según se conoció, el autor de este hecho de sangre responde al nombre de Nicolás Ariza Gonzales y ya falleció.



Los familiares de Nicolás Gonzales esperan que con la ayuda de los medios de comunicación, este caso sea visibilizado y resuelto para que el hombre quien viene padeciendo de quebrantos de salud pueda retornar a su casa.



​Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv