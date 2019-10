Hombre habría abusado de sus tres hijas por más de 8 años

La Policía de Tránsito capturó este miércoles a un hombre señalado de haber abusado durante varios años de sus tres hijas menores de edad en una vivienda en la vereda Palmarito, zona rural de Cúcuta. El señalado ya tenía orden de captura y fue aprehendido cuando se desplazaba hacia el municipio de Simití, Bolívar.



Según denunció la madre de las tres niñas, quienes hoy tienen 9, 12 y 14 años, el hombre habría estado abusando sexualmente de las menores durante al menos ocho años.

Además, la mujer denunció fuertes maltratos por parte del señalado.

La Fiscalía había emitido orden de captura contra el hombre desde principios del 2019, pero no se había logrado su captura.



Para este 16 de octubre, el ente acusador ya había emitido una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el sujeto, por lo que una vez capturado se le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, al cual no se allanó.



Belisario Valbuena, psicólogo forense y especialista en perfilación criminal, señala que este podría ser un caso de síndrome de acomodación al abuso sexual.



“En este tipo de casos en el que la víctima sufre abuso por parte de una figura de autoridad -como su padre biológico- y a tan corta edad, el menor de edad sufre una distorsión cognitiva, la cual conlleva a que no denuncie los hechos”, explica Valbuena.



No debe confundirse como que la víctima se acostumbra y piensa que es algo normal lo que le sucede. En realidad, explica Valbuena, la víctima no pierde su conciencia moral pero cae en algo conocido como desesperanza aprendida, un estado en el que decide no realizar ninguna acción por evitar el abuso, ya que no cree en que exista una forma de poder hacerlo.



“El síndrome de acomodación al abuso sexual genera graves traumas en las víctimas, más que nada porque lo realiza una persona que se supone es quien debería proteger y velar por la integridad del menor de edad”, sentencia Valbuena.



El experto señala que en este tipo de casos es importante realizar una prueba sicológica en la víctima, con el fin de determinar si la demora en la revelación de los hechos obedece al síndrome de acomodación al abuso.



“Los abogados defensores suelen utilizar el argumento de que la denuncia se realizó demasiado tiempo después, buscando que no se puede comprobar el abuso, de allí la importancia de la prueba para que el juez dicte sentencia”, finaliza Valbuena.



La comunidad cucuteña está indignada y espera que el caso tenga una pronta resolución. Recientemente, un caso registrado en Pamplona en el cual seis menores de edad y un adulto habrían abusado durante meses a una menor de 14 años, terminó con la liberación de todos los involucrados.



CÚCUTA