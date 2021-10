Indignación por hombre que golpea a patadas a un perro schnauzer, en Pasto

En redes sociales se divulgó el video de una cámara de seguridad en el que se ve a un hombre que patea en repetidas ocasiones a un perro de raza schnauzer. Los hechos, al parecer, se dieron a la entrada de una vivienda en Pasto sobre las nueve de la noche de del sábado nueve de octubre.



De acuerdo con la denuncia realizada por defensores de animales en redes, el sujeto fue identificado como Carlos Leopoldo López Ordóñez, trabajador de la sucursal de un banco de la ciudad. De hecho, este lunes se realizó un plantón a las afueras de la entidad bancaria para exigir justicia.



(De interés: Condenan a veterinario que abusaba sexualmente de los animales que atendía).

Las personas que asistieron a la movilización exigen que le quiten la mascota al hombre y que tanto el banco como las autoridades tomen las acciones pertinentes contra el agresor.

Este criminal de Pasto debe ser denunciado y procesado por @FiscaliaCol pic.twitter.com/GtYWckW5fd — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) October 11, 2021

(Lea también: Yeferson Cossio adoptó a dos caballos y les dará hogar).

¿Qué dicen las autoridades?

El subsecretario de Justicia y Seguridad de la Alcaldía de Pasto, Jimmy Alexander Mosquera destacó que conocieron el caso gracias a la denuncia en redes sociales y que, como administración, rechazan todo acto de maltrato animal.



"Esperamos que la autoridad competente como lo es la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones respectivas frente el presunto delito de maltrato animal (...) Le informamos a la ciudadanía que Policía Nacional, Policía Metropolitana ha retirado a los animalitos de las manos de estas personas que presuntamente han maltratado a estos animalitos", explicó Mosquera en un video publicado en Facebook.



(Además: Estas son las mejores razas de perros guardianes).

Nos reportan que la @PoliciaPasto retiró a los perritos que aparecen en el video, del domicilio del agresor. Estamos a espera del dictamen veterinario,

Frente al Banco Popular continúa a esta hora plantón en rechazo a este ataque salvaje😠😠 pic.twitter.com/HKM30PMXva — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 11, 2021

Por su parte, el teniente coronel Víctor Bastidas aseguró que están adelantado las investigaciones. Por lo pronto, el perro golpeado y el otro animal que aparece en el video fueron valorados por el veterinario adscrito a la alcaldía de Pasto.



"Hasta el momento el reporte es que se encuentran estables, fuera de peligro. La persona que sea hallada culpable puede tener una pena de uno a tres años o una multa entre 5 o 50 salarios mínimos que vienen a equivaler entre 5 y 50 millones de pesos", resaltó el uniformado.



(Puede leer: ¿Cuáles son las mascotas más inteligentes, los perros o los gatos?).

¿Qué responde el acusado?

En un video que dio a conocer la página de Facebook 'Prensa Nariño', se ve a Carlos Leopoldo López con el perrito y los documentos que, según él, demuestran que "el perrito está en perfectas condiciones porque yo no lo lastimé, no le pegué tan duro", dijo.



"Mis más sinceras disculpas por haber agredido al perro, la verdad yo amo a los perros, él es el perrito de mi hermano. Fue una reacción a causa de un mordisco que me pegó, pero yo no soy ningún maltratador", explicó.



(Siga leyendo: Esto es lo que debe hacer en caso de que su perro no quiera comer).



También pidió a los defensores de animales que no pongan en duda su integridad, ni que se tomen represalias contra su familia.



"A todas las sociedades protectoras de animales, por favor, aquí está el dictamen médico, el perrito no tiene absolutamente nada, está en perfectas condiciones, de hecho el video es más de lo fue porque yo no lo lastimé, no le pegué tan duro. Las sociedades protectoras de animales no tienen por qué darle tanta trascendencia a esto y menos involucrar a mi familia", concluyó.

Más noticias

Los nombres de perro más populares en Colombia y el mundo



Los perros pequeños podrían ser más bravos por 'miedo', según un estudio



Tendencias EL TIEMPO