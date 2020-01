El crudo relato de mujer que sobrevivió a brutal golpiza de expareja

Dilcia Barrios ya no tiene miedo. Lo peor ya pasó, lo que no la mató la hizo más fuerte.



Dilcia fue víctima, el pasado domingo, de una brutal golpiza a manos de su expareja sentimental. El hecho ocurrió en plena vía pública, en el municipio de Marialabaja, al norte del departamento de Bolívar.



Su agresor, quien primero la tumbó de una moto en movimiento, la arrastró tomándola por el cabello y, una vez la tuvo indefensa en el piso, le propino varias patadas y puños.

En medio del hecho, el hombre la tomó por el cabello e intentó arrancarle la oreja izquierda a mordiscos.



El hombre señalado de cometer el ataque es Deiner José Cardona, de 27 años, quien después de que la mujer, madre de dos hijos, decidiera terminar por varios hechos de violencia intrafamiliar la relación de casi un año, la agredió violentamente.

“Fue como una pesadilla. Yo sabía que eso iba a suceder, me había dejado con él hacía una semana, precisamente porque me había pegado”, señala esta mujer de 40 años, madre de una niña de 13 años y un pequeño de tres, fruto de una relación anterior.



Con su agresor vivió un año de dolor, pues fueron múltiples las golpizas por parte del hombre, a quien le lleva 13 años de edad.



“El domingo salí a una jornada recreativa con mis compañeros de trabajo, y él (su agresor) me estuvo siguiendo gran parte del día, porque lo vi, pero como yo no hablaba con él y estaba con mis compañeros, no tuve miedo”, señala la víctima. Sin embargo, el agresor esperó a que llegara la noche.

Fue como una pesadilla, y yo sabía que eso iba a suceder, me había dejado con él hacía una semana, precisamente porque me había pegado FACEBOOK

TWITTER

“Fue un cobarde porque esperó a que estuviera sola. Ya por la noche un compañero de trabajo me fue a llevar hasta la casa en moto. Y él nos persiguió con otro hombre también en moto, cerca de la casa él me alcanzó por el cabello y me tiró al piso, me pegó patadas y puños. El señor que me traía en la moto no pudo hacer nada porque tenía una mano lastimada, aunque le pedía que parara, pero este hombre estaba enfurecido, como loco. Habían otras personas cerca y miraban pero nada hicieron”, denuncia Dilcia.

En medio de la golpiza, Cardona tomó a la mujer por el cabello, la mordió en repetidas oportunidades y casi le arranca la oreja izquierda, la cual solo pudo recuperar dos días después, cuando en Cartagena le suturaron con tres puntos.



Las denuncias en la Fiscalía ya están, pero el agresor sigue libre y vive también en Marialabaja.



Dilcia no cuenta con recursos para viajar a Cartagena a las diligencias de ley y teme que la agresión de la cual fue víctima quede en la impunidad.

A todas Colombia les digo que estén alerta con sus parejas y no permitan la más mínima acción de violencia, porque es algo que va creciendo: los hombres celosos o inseguros... FACEBOOK

TWITTER

La mujer pide seguridad para ella y sus hijos, pues sabe que el agresor merodea su calle.



“A todas las mujeres de Colombia les digo que estén alerta con sus parejas sentimentales y no les permitan las más mínima acción de violencia porque es algo que va creciendo: los hombres celosos o inseguros que no pueden ver que una mujer se ponga bonita son un peligro y requieren asistencia psicológica”, concluye Dilcia.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas