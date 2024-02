¡Indignante! Hombre fue grabado mientras abusaba a una perrita en Melgar, Tolima

En los últimos días, se conoció de un indignante y rechazado caso de abuso animal, vecinos de la vereda Chimbi, en Melgar, en el Tolima, alertaron a las autoridades, pues un hombre, de quien se desconoce la identidad, habría abusado sexualmente de una perrita criolla.

Los habitantes de la vereda Chimbi le dijeron a las autoridades encargadas de protección animal, que el indignante caso de abuso animal ocurrió el pasado 31 de enero.

Se sabe que las autoridades llegaron hasta el sitio porque una ciudadana grabó el hecho y lo compartió con algunas fundaciones de protección animal y la Fiscalía, estos llegaron hasta el lugar y rescataron a la indefensa mascota.



“Es un hecho bochornoso para el municipio, pero esto se nos sale a nosotros de las acciones de prevención, es una actuación de un señor al parecer de la tercera edad. Uno no podría definir esos gustos tan particulares y aunque exista la definición, no podemos hacer por ahora ningún tipo de señalamiento”, dijo Iván López, secretario de gobierno de Melgar, en la emisora ‘Alerta Tolima’.



De igual modo, Harold Pico, miembro de la fundación Dejando Huella, que atendió el caso y rescató a la canina, mencionó que el animal fue llevado a un refugio donde está siendo valorada y tratada por médicos veterinarios especialistas.



“Efectivamente, después de que nos reportan el caso junto a la fundación de Melgar de Marisol, las fundaciones de Girardot, Policía y demás, llegamos al lugar y el tipo no estaba, creemos que se escondió entre el monte, ya que es como una invasión”, dijo el animalista.

Así mismo, se sabe que el agresor habría sido el dueño de la perrita y además, se conoce que se trata de un adulto de la tercera edad, que además trabaja como vigilante de seguridad en un conjunto residencial en Melgar.

Gobernadora del Tolima pide penalizar al hombre

En las últimas horas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, visitó el municipio de Melgar y aprovechó la oportunidad para exigir la detención y penalización del culpable de abuso contra la perrita.



“Quiero, también, rechazar profundamente el hecho ocurrido aquí en el municipio de Melgar en contra de un animalito, en contra de una perrita que sufrió violencia sexual por un bandido que tenemos aquí en este municipio”, dijo la mandataria durante su discurso.



“Aquí no solamente es nuestro rechazo, sino también llamar a las autoridades para que ese hecho no quede impune, y como nuestro gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno no solamente de territorio, sino ser un ‘Gobierno del Hacer’, vamos a demostrarle a los ciudadanos que sí se puede”, puntualizó Matiz.

