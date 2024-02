Tras 12 años, se probó que mujer no murió en accidente, sino que la asesinó su esposo

Con tecnología de punta se pudo demostrar que a Nancy Liliana Bello Avella su compañero sentimental, Juan Carlos Salamanca Ariza, la estranguló y la arrojó a las aguas del río Cusiana, en Casanare, y no se trató de un accidente como en principio se había creído.



El cuerpo de la mujer fue encontrado en avanzado estado de descomposición en agosto de 2011 y en la necropsia practicada en el centro asistencial de Aguazul, no se pudo establecer con exactitud la causa de la muerte. Desde entonces, el caso no tuvo mayores avances.



No obstante, una fiscal adscrita a la seccional Casanare retomó el caso y detectó que unas evidencias dejaban dudas del diagnóstico inicial, por lo que, 12 años después, solicitó la exhumación de los restos de la víctima que reposaban en un cementerio en el departamento de Boyacá.



Y solicitó al Instituto Colombiano de Medicina Legal en Villavicencio (Meta) hacer un estudio de los restos encontrados y con ayuda de tecnología de punta, antropólogos forenses estudiaron cada hueso de la víctima durante tres meses.



Tras este juicioso y científico análisis se pudo establecer que la muerte de Nancy Liliana no había sido accidental, sino por estrangulamiento.



La investigación también permitió determinar que el día del fallecimiento de Nancy Liliana era llevada por su entonces pareja sentimental hacia el municipio de Aguazul (Casanare) y que durante el trayecto se presentó una discusión entre la pareja que habría terminado con el homicidio de la mujer.



Con base en este nuevo material probatorio, la Fiscalía le solicitó a un juez orden de captura en contra de Salamanca Ariza, por ser el presunto responsable de cometer el crimen.



La captura del compañero sentimental de Nancy Liliana se hizo efectiva por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de Casanare, el pasado 20 de febrero en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), en coordinación con unidades del Gaula del Ejército.



La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y aclaró que, para la fecha del homicidio, en 2011 no existía el delito de feminicidio.



La fiscal del caso lo presentó ante un juez con función de control de garantías, que avaló los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable del homicidio de su esposa.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO