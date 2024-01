Hombre es enviado a la cárcel tras ser señalado de haberle prendido fuego a su expareja

Un hombre fue denunciado por, presuntamente, haber intentado prenderle fuego a su expareja en el municipio de Piedecuesta, ubicado en Santander.



Los hechos se habrían presentado, el pasado 19 de agosto de 2023, cuando en medio de una discusión, el presunto responsable roció con gasolina a su expareja, además de su mascota, a quienes luego les prendió fuego.

Dada la situación, la mascota murió por la gravedad de las heridas.



Por la probable responsabilidad del sujeto en el intento de asesinato, la Fiscalía General de la Nación imputó en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa a Robinson Castillo Isaza.



Tras casi cinco meses del hecho, la entidad pudo establecer que la mujer, quien tiene 29 años, sostuvo una relación con el asegurado; no obstante, "había terminado por decisión de la mujer mes y medio atrás".



Sin embargo, el hombre no habría aceptado la decisión de la víctima de no continuar con el noviazgo.



De este modo, el 19 de enero Castillo fue capturado por orden judicial y por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación en Piedecuesta.

¿Cómo denunciar casos de género?

Si usted es víctima de violencia física, psicológica, sexual o economía, o conoce a alguna mujer que esté pasando por esta situación, puede comunicarse con la línea nacional 155.



También puede denunciar este tipo de casos en las líneas de la Fiscalía General de la Nación al número nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

