Hombre es enviado a la cárcel por feminicidio en el Huila

Carlos Eduardo Caro León fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento luego que la Fiscalía le imputara el delito de feminicidio agravado.



Caro León fue señalado por las autoridades del asesinato de su novia María Leonor Iquira Gómez, de 34 años, en hechos ocurridos el pasado viernes en la vereda La Cañada, municipio de Teruel, Huila.

La Policía señaló que la víctima recibió una herida grave con arma blanca de parte de su compañero sentimental a la altura del pecho y murió de manera instantánea.

Testigos señalaron que los hechos sucedieron en el momento que la pareja dialogaba para solucionar algunas divergencias, "pero discutieron, y él la atacó con un machete provocándole una herida mortal en el pecho".



Tras los hechos, el presunto homicida se entregó a la Policía en el municipio de Garzón y fue trasladado a Neiva, donde la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado.



Carlos Eduardo Caro no aceptó ese delito y el juez del caso le impuso medida de aseguramiento en el centro penitenciario y carcelario del municipio de Rivera.



"No sabemos a fondo las causas de este caso, pero no existe ningún motivo para proceder de esa manera tan violenta contra una mujer indefensa", señalaron habitantes del municipio de Teruel.



HUILA