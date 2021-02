Sicarios asesinan a hombre dentro de montallantas en Bucaramanga

En un montallantas ubicado en la carrera 17 con calle 56 de la ciudad de Bucaramanga fue asesinado un hombre de 31 años a manos de sicarios que se movilizaban en moto. Según testigos, el hecho se registró este miércoles sobre las 8:00 p.m.

Según el diario Vanguardia, quienes se encontraban en el lugar aseguran que la víctima estaba en una moto Biwis dentro del establecimiento comercial departiendo con otras personas cuando dos hombres se bajaron de una motocicleta y le dispararon cerca de 12 veces con armas de fuego. La víctima recibió impactos de bala en la espalda, pecho y el rostro. Nadie más resultó herido.(Lea también: Videos delatarían a asesinos que lanzaron a peruano de un puente)



Los sicarios volvieron a subirse a la moto y emprendieron la huida por la carrera 17. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los asesinos mientras el cuerpo del CTI de la Fiscalía realiza el levantamiento del cadáver.

Por el momento no se conocen más detalle sobre el crimen.



En entrevista con Caracol Radio, el General Javier Martín, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, aseguró que "Sobre el aumento de inseguridad eso no es cierto. Los hurtos están reducidos en un buen porcentaje. En el caso de los homicidios han disminuido en un 35% con 12 casos menos que el 2020". (De su interés: Incineran seis buses que transportan trabajadores de Cerrejón)



A pesar de las constantes quejas de los ciudadanos sobre los robos y ‘raponazos’ que se presentan en la ciudad, además del caso de sicariato que se presentó en la noche de este miércoles, el General insiste en que los hechos de violencia han sido menores este año e incluso resaltó que la capital de Santander no registraba un homicidio desde “hace siete días”.

Otros temas que puede consultar

-En Cartagena se agudiza paro camionero y esperan fallo de Procuraduria

-Los jóvenes que están rompiendo la cultura del miedo en Buenaventura

-Tragedia vial en el Cesar: cuatro hinchas de Millonarios fallecieron



Tendencias

EL TIEMPO