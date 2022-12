Un hombre señalado del delito de extorsión cometida contra un profesor, fue capturado por el Gaula de la Policía Huila que esclareció ese caso en el municipio de Pitalito.



El detenido fue identificado como Albeiro Carvajal García, 40 años, señalado por las autoridades de hacerle exigencias económicas a un profesor pensionado, a cambio de no contarle a la esposa que, en una relación sentimental fugaz, procreó un hijo por fuera del matrimonio.



La historia de esta noticia comienza 6 años atrás en la zona urbana de Pitalito, donde el educador tuvo un hijo con su amante, pero no contaba con que Albeiro Carvajal García conocía a fondo el secreto de esa relación sentimental a escondidas.



De acuerdo con las investigaciones, Carvajal García dio comienzo a una serie de extorsiones contra el profesor a quien le exigió dinero en efectivo para no hacer público su secreto, ni mucho menos darlo a conocer a la esposa del maestro.



Durante 3 años le pidió dinero en pequeñas cantidades por lo que a la víctima no le quedaba otra salida que aceptar y pagar las sumas de dinero. En la última oportunidad, las cosas se complicaron debido a que le exigieron 3 millones de pesos en efectivo con la condición de dejarlos dentro de un sobre y en el baño de una panadería de esa población.



Preocupado y cansado de este tipo de extorsiones, el afectado decidió contarle su caso, primero, a sus amigos más cercanos y luego al Gaula de la Policía donde instauró la denuncia por extorsión, lo que llevó a los investigadores a seguirle los pasos al hombre señalado de ese delito.



El trabajo investigativo de las autoridades concluyó con la captura reciente de Albeiro Carvajal García, quien fue sorprendido en una panadería del barrio Cálamo, de Pitalito, en el momento en que se disponía a recibir los 3 millones de pesos exigidos a cambio de “no abrir su boca”.



Al momento de su detención en flagrancia portaba un sobre con dinero, pero se conoció que, en total, las extorsiones de varios años sumaron unos 10 millones de pesos.



Fue puesto a disposición de la Fiscalía que lo llevó a audiencia pública con un Juez y por las evidencias en su contra fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

