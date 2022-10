Los mensajes de WhatsApp en el celular de una joven de 18 años, en los que, supuestamente, afirmaba que se quería suicidar, fueron claves para establecer que este caso no tendría nada que ver con un suicidio. Las autoridades descubrieron que se trató de un feminicidio cometido por el compañero sentimental de la mujer.



La historia se remite al domingo 16 de octubre cuando Gustavo Adolfo Niño Silva le informó al CTI de la Fiscalía que su pareja había tomado la decisión de quitarse la vida. Según su relató, halló el cuerpo suspendido del techo de la casa en la que vivían juntos, en zona rural del municipio de Fresno, Tolima.



A las autoridades les dijo que, ese domingo, al regresar de la tienda, había sido el primero en encontrar muerta a su compañera. Por esta razón, al ver el cuerpo colgando del techo, “procedió a bajarlo y ponerlo sobre la cama pues no tenía signos vitales”.



En medio de la recolección de pruebas, agentes del CTI realizaron entrevistas a habitantes de la zona y revisaron la minuta de la Estación de Policía en Fresno. En el documento encontraron que la joven era víctima de actos de violencia por parte de su novio.

Otra prueba determinante fue el teléfono celular de la mujer. En el móvil aparecían mensajes en los que señalaba que se iba a suicidar, pero en una revisión minuciosa los investigadores encontraron que habían sido enviados horas después de su muerte. Esta situación comprometería a Gustavo Adolfo Niño, que fue el único con acceso al aparato.



“Estas y otras pruebas, así como los contextos previos de violencia contra ella, fueron fundamentales para determinar que no se trataba de un suicidio y que Niño Silva sería el responsable de la muerte de su pareja”, señaló la Fiscalía.



El hombre, de 30 años, fue detenido el 21 de octubre anterior en la población de Fresno y deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, destrucción, ocultamiento o alteración de elementos materiales probatorios y evidencia física.



Fue llevado a audiencia pública ante un Juez con Control de Garantías y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, por lo que permanecerá en un centro carcelario con medida de aseguramiento.

