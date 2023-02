Desde el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, una familia reportó la desaparición de un hombre de 34 años desde el pasado 2 de febrero.



Se trata de Andrés Jovanny Medina Jaramillo, quien salió de su casa sin avisarle a nadie y no volvió a saberse sobre su paradero.

Una amiga cercana dijo que lo que más les angustia es que a pesar que es una persona muy responsable, no se presentó a su lugar de trabajo.



La preocupación fue mayor, cuando se enteraron que su tarjeta bancaria fue utilizada en un cajero de Santa Marta para un retiro de dinero.



Carolina Molina allegada de Andrés Medina, se ha apersonado del caso e indagado sobre las últimas actividades que realizó antes de desaparecer.



Al respecto precisó que “él salió temprano y dejó su celular y pertenencias. Por las cámaras que hay cerca pudimos verificar que se marchó solo en su motocicleta, sin llevarse absolutamente nada de su vivienda”.



Cuando revisaron el celular no encontraron nada extraño. Únicamente les alertó un mensaje que notificaba un retiro de 600 mil pesos en un cajero ubicado en el Centro Comercial Buenavista de Santa Marta.



“Procedimos al banco y bloqueamos sus cuentas, esperando que si era él quien las estaba usando apareciera y sino, evitar que le siguieran robando su dinero”, sostuvo Carolina.



La familia ya acudió ante la Fiscalía a interponer la denuncia para que ayuden a la ubicación de Andrés Medina; sin embargo, hasta el momento no hay ninguna respuesta.



Los amigos se están organizando para trasladarse hasta la capital del Magdalena e iniciar su búsqueda.



Carolina Molina, manifiesta que su ánimo es una persona alegre, sin problemas personales, ni familiares y tampoco sufre de problemas de depresión.



Igualmente piden a la ciudadanía que si llegan a verlo o saber algo sobre su ubicación, informen a través del número de celular 311 2642985.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv