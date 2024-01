Autoridades buscan a hombre que agredió con machete a su expareja en Risaralda

Tras dos meses de la brutal agresión que recibió Gloria Emilse Higuita de 42 años a manos de su expareja, con quien trabajaba en una finca del municipio de Belén de Umbría, el nuevo gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció el aumento de la recompensa hasta 10 millones de pesos por información que permita la captura de José Rodrigo Salazar Flórez.



“Vamos a doblar la recompensa por la captura de este bandido, quien en semanas anteriores atacó a su pareja a machetazos en Belén de Umbría, pondremos toda la atención y voluntad para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro departamento”, dijo Patiño.



Higuita fue atacada en al menos 47 ocasiones por Salazar.



Durante el hecho también lesionó a tres de los hijos de la mujer, que terminó en una unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Pereira.



Incluso, el agresor habría intentado ingresar a verla en el hospital San Jorge de Pereira, pero una de sus hijas lo descubrió y puso sobre aviso a las autoridades que la custodiaron durante varios días.



Según la mujer, la noche del 7 de noviembre decidió terminar la relación que sostenía desde hacía dos meses con el hombre. “Yo le dije me quiero quedar sola con mis hijos y es mejor que terminemos, cuando vi que entró con machete y me dijo que si yo no era para él no era para nadie”.

Luego de conocer que el agresor de Gloria Emilse Higuita Manco continúa prófugo de la justicia, he decidido doblar el monto de la recompensa para dar con su paradero 1/2 🧵 pic.twitter.com/3kNrgFevUT — Juan Diego Patiño Ochoa (@PatinoJuanD) January 9, 2024

En medio de las agresiones, su hijo de 7 años también resultó herido en su rostro. “Ese día él me encendió a machete, todas las heridas me las ocasionó en la cara, en medio de todo traté de darle la espalda y me pegó con el machete en la nuca, ahí le dije me mataste y fue cuando él salió y se fue en la moto de mi hijo. Yo creo que él ya ha hecho esto antes”, narró Higuita, quien pidió que las autoridades den con el paradero de su agresor para que no lastime a otras mujeres.



Higuita perdió su ojo derecho y la movilidad en sus brazos y manos además de que perdió varios dedos.



El mandatario de los risaraldenses también aseguró que “en pro de la prevención de violencias de género, realizaré la compra de dos patrullas violetas para mayor cobertura en atención”.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO