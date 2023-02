En el barrio Martinete de Santa Marta se presentó un caso de violencia y maltrato animal que ha causado indignación en animalistas y comunidad en general. Un hombre apuñaló varias veces a un perro dejándolo gravemente herido.



Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que el sujeto atacó al animal cuando este estaba haciendo sus necesidades afuera de la vivienda de su propietaria.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre sin piedad alguna, atacó a un perro mientras hacía sus necesidades afuera de la vivienda de su propietaria. El caso de violencia animal ha causado indignación. pic.twitter.com/rREM6Wou6s — Roger Urieles (@Rogeruv) February 23, 2023

Betty Mercado, dueña del perro afectado, explicó que cuando se percató de lo sucedido, llevó a su mascota de urgencias a una clínica veterinaria donde fue sometido a una cirugía y actualmente se encuentra luchando por su vida.



"Estoy muy triste y enojada por lo que le sucedió a mi perro. No puedo entender por qué alguien haría algo así a un animal inocente", expresó Mercado.



El agresor alegó que el perro lo había atacado en primera instancia; sin embargo, la dueña del animal afirmó que no es la primera vez que este hombre ataca a un animal.

Según Mercado, en las cámaras de seguridad se puede ver claramente cómo esta persona que identifica como Juan ataca a su mascota sin motivo alguno.



Luego del incidente, uniformados de la Policía arribaron hasta el lugar para atender el caso, llegando hasta la vivienda del individuo agresor. La dueña del canino realizó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del hombre por maltrato animal.



Los animalistas de la ciudad, como Lorenzo Bonilla, exigen que las autoridades tomen medidas para proteger a los animales y para castigar a los responsables de estos actos atroces.



"Este es un acto de crueldad y violencia inadmisible. No hay justificación para atacar a un animal de esta manera. Es importante que las autoridades tomen medidas para proteger a los animales y para castigar a los responsables de estos actos", expresó Bonilla.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv