El departamento de Magdalena, ha sido nuevamente testigo de una lamentable tragedia: un feminicidio que se convierte en el tercero ocurrido en lo que va del año. En esta ocasión, la víctima es María Enyanit Bello Perales, una mujer de 67 años que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su esposo en el municipio de El Banco.



El hecho ha causado conmoción y consternación entre los residentes de la vereda Sabanas de las Flores, ubicada en el área rural del municipio de El Banco.

Según informes suministrados por el departamento de Policía de Magdalena, la hija de la víctima fue quien descubrió la trágica escena al percatarse de que su madre no la había llamado al despertar.



Preocupada decidió dirigirse a la vivienda de su madre, ubicada en el kilómetro 5 de dicha población. Al no obtener respuesta, decidió ingresar forzando la puerta principal y fue allí donde se encontró con el hallazgo del cuerpo sin vida de su madre, que yacía en el suelo con evidentes heridas causadas por un arma blanca.



La hija, contactó de inmediato a la Policía a través de la línea de emergencia, lo que llevó a que una patrulla con varios uniformados se desplazara al lugar de los hechos para hacerse cargo de la situación.



Las autoridades competentes, a través de la unidad investigativa de la Policía, revelaron que el presunto responsable de este acto de violencia es Oguiel Hidalgo Rodríguez, de 74 años, pareja sentimental de la señora María Bello.



Según la hipótesis preliminar, en un aparente ataque de ira cuyos motivos aún se investigan, Hidalgo Rodríguez tomó un cuchillo de la cocina y le propinó varias puñaladas a la mujer, causándole la muerte de manera inmediata. Sin embargo, no se descartan otras versiones y las investigaciones continúan.



Después de cometer el feminicidio, Hidalgo Rodríguez intentó quitarse la vida con una puñalada en el cuello.



Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, constataron que aún presentaba signos vitales. De inmediato, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron rápidamente al hospital local, donde está recibiendo atención médica especializada.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv