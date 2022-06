Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Valledupar, el cual terminó con la muerte de un canino.



Luisa Fernanda Agámez Flores, dueña de la mascota, relató que su perro ‘Rocco’ se encontraba en la terraza de la vivienda ubicada en el barrio Sicarare de esta localidad, cuando fue agredido por uno de sus vecinos.



La afectada detalló, que el hombre, al parecer, se encontraba bajo sustancias psicoactivas y le disparó al animal con un arma traumática porque le molestaba su ladrido.



“Mi perro estaba en la terraza, la cual está encerrada con rejas, es decir, que en ningún momento atacó a esta persona para que procediera de esta manera. Sacó un arma de fuego y le disparó a mi perro, dejándolo mal herido”, comentó la afectada.



El animal resultó herido en la cabeza, pero dada la gravedad de las lesiones internas, murió el pasado sábado.



“Al parecer, la bala le rozó, le quemó parte de la cabeza. Se le dio medicación, pero ayer sábado convulsionó varias veces, se mordía la lengua y vomitó. El veterinario nos dijo que Rocco no tenía esperanza de vida, que de mil casos se salvaba uno, y él no era la excepción, se le practicó la eutanasia para que no sufriera”, explicó Agámez Flores.



El hecho fue denunciado ante la Fiscalía. La dueña de la mascota, asociaciones animalistas y ambientalistas de Valledupar, piden investigar el caso.



“Que las autoridades castiguen al responsable, ya que este ciudadano (vecino), es un peligro para mi familia y hasta para los animales. En varias ocasiones nos dice palabras soeces, amenaza de muerte apuntando con su arma de fuego en mi contra y a otros miembros de mi familia”, recalcó Luisa Fernanda.

La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, adelanta las investigaciones, anunció que mañana lunes llamará al presunto indiciado para la formulación de imputación.



Resaltó que la pena dependerá de las múltiples circunstancias y factores que deben analizarse en el caso durante el juicio oral.



“El delito de maltrato animal contemplado en el artículo 339A, no comporta detención preventiva por ende no se puede solicitar la emisión de una orden de captura. El caso se adelantará y la persona lo afrontará en libertad. Al final se puede llegar a una sentencia condenatoria donde la pena podría ser mínimo de 12 a 63 meses de prisión”, dijo una fuente de la Fiscalía.



El coronel Luis León Rodríguez, comandante de Policía del Cesar, destacó que la entidad viene realizando una serie de campañas para frenar el maltrato animal, de igual manera, hizo un llamado a la prevención, cuidado de las mascotas y llamamiento a la cordura por parte de la comunidad.



“No se entiende cómo una persona toma una decisión de maltratar a un animal, cuando el sentido común es protegerlo. El responsable está identificado, habrá que esperar que se adelante el proceso judicial respectivo”, puntualizó el coronel.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar