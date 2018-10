¿Quién es el hombre señalado de matar y lanzar a hoguera a una niña?

El camionero señalado por las autoridades de ahorcar e incinerar a una menor de 9 años en Fundación, Magdalena, sufría de conductas agresivas por las cuales había tenido varios problemas en el pasado, incluso con su esposa, a quien amenazó de asesinarla con un arma de fuego.

Esta nueva información sobre Adolfo Arrieta García fue manifestada por el fiscal del Magdalena, Vicente Guzmán, en una nueva intervención ante los medios de comunicación, en la que indicó que "el presunto asesino cumplió una condena por el delito de lesiones personales".

Adicionalmente, el ente judicial reveló que aunque no hay denuncia formal de la pareja sentimental del acusado, se conoció, por parte de amigos y allegados entrevistados, que Arrieta García protagonizó varios episodios de violencia intrafamiliar.



"Este hombre discutía muy frecuente con su mujer y, al parecer, llegó a hacerle disparos con un arma de fuego, circunstancia que generó la separación de la pareja", precisó Guzmán.



Los detalles sobre la conducta del hombre reforzarían la versión entregada por el abogado César Cadena, quien expresó que su defendido manifestó que su reacción de violencia y sevicia contra la menor de nueve años se dio en un aparente ataque de ira que sufrió luego de despertarse por el ruido generado por niños en la parte externa de su vivienda.



De todas formas, las autoridades no descartan que Adolfo Arrieta haya abusado sexualmente a la menor antes de ahorcarla y lanzar su cuerpo en el fuego.



Precisamente, para establecer si hubo o no acceso carnal a la infante, fueron enviadas a Medicina Legal en Bogotá muestras corporales que permitirán disipar este interrogante.

Pero además, con los resultados que arrojen los estudios que se practican, también se buscará confirmar la identidad de la víctima, pues aunque todo indica que se trataría de la niña de 9 años, debido al avanzado grado de quemaduras que presentaba el cuerpo, no fue posible identificarla plenamente.

Tristeza y conmoción

Desde que se conoció de este aberrante hecho contra una menor de edad, el municipio de Fundación en el Magdalena permanece en silencio, como reflejo de la tristeza y la conmoción.



La Alcaldesa decretó la Ley Seca hasta el miércoles a las 6 de la mañana y para este martes hay programada una marcha de rechazo contra la violencia infantil.



Los padres de familia tienen temor con sus hijos. El miedo de que un acto similar contra otro menor se repita es generalizado.

Cabe recordar que la niña de 9 años salió de su casa el viernes 28 de septiembre a las 2 de la tarde, última vez que se le vio con vida. Dos horas después, una fogata en un patio de una vivienda que emanaba un olor extraño alertó a la comunidad.



La extraña actividad llegó al conocimiento de las autoridades, que en un procedimiento rutinario descubrió el macabro crimen.



Ante los hechos, el presidente Iván Duque manifestó su total rechazo.



"Con indignación, como colombiano y padre de familia, condeno el cruel asesinato de menor en Fundación, Magdalena", dijo a través de las cuentas de sus redes sociales. "Toda nuestra solidaridad con sus familiares", agregó.



El mandatario nacional también pidió que el caso se investigue con premura.



"Solicito a las autoridades agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia", puntualizó.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA