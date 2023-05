Julio Fonseca, quien ha sido señalado como el responsable del asesinato de su esposa, Gloria Rodriguez Retamozo, en pleno día de las madres, fue entregado a las autoridades por su propia familia.



Un familiar se comunicó con la comandante de la Policía Metropolitana, Adriana Paz, manifestando la disposición de Fonseca de presentarse para responder por el delito de feminicidio que se le acusa.

Tras la terrible tragedia, las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a la ubicación y captura de Fonseca, quien huyó de la vivienda después de apuñalar a su esposa.



El hecho tuvo lugar en el barrio La Paz de Santa Marta, y en una rueda de prensa, la comandante de la Policía Metropolitana informó que, durante una discusión, Julio Fonseca tomó un cuchillo y propinó varias puñaladas a Gloria Rodriguez en presencia de sus hijas de 9 y 6 años.



Las menores, quienes quedaron a disposición del bienestar familiar, presenciaron horrorizadas el brutal asesinato de su madre. Afortunadamente, gracias a la acción de la familia, Fonseca pudo ser detenido. "Recogimos al indiciado en la dirección acordada y posteriormente lo trasladamos hasta las instalaciones de la URI, para que hiciera presentación formal ante la autoridad judicial", declaró Adriana Paz.

Víctima había publicado un video mostrando su desespero

El trágico destino de Gloria Rodriguez Retamozo se ve agravado por el hecho de que, días antes de su muerte, había publicado un video en sus redes sociales donde expresaba su aburrimiento y desesperación.



El video compartido por varios medios de comunicación en Santa Marta, muestra a Gloria hablando sobre su deseo de desaparecer y la carga emocional que enfrentaba. Sus palabras se convirtieron en un trágico presagio de su destino.



El caso ha conmocionado a la comunidad, y la diputada Claudia Aarón, vecina de la pareja, ha sido testigo del dolor desgarrador que produce el feminicidio.



"Fui testigo de cómo mi vecino asesinó a su esposa delante de sus dos niñas en el día de las madres. No podía creerlo, Julio parecía un hombre tranquilo, pero anoche demostró ser un monstruo", expresó la diputada.



Además, compartió el desgarrador testimonio de las niñas que presenciaron el asesinato de su madre. "La niña pequeña, de solo nueve años, aún temblando, me dijo que vio todo, que su papá apuñaló a su mami y que no entiende por qué. Tiene miedo y solo quiere que su mamá regrese a casa", relató la diputada.



Aarón dijo que aunque se ha ofrecido apoyo psicosocial a las menores por parte de la Secretaría de la Mujer, es evidente el trauma psicológico que puede representar este episodio para la vida de las niñas.



Tras la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, Fonseca Rangel, asesino de Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo, aceptó la acusación por el delito de feminicidio agravado.



Detalles revelados durante la audiencia indican que el agresor habría propinado hasta siete puñaladas a la víctima, causándole tres heridas en el tórax, dos en el abdomen y dos en el miembro inferior izquierdo.



El femenicida fue trasladado a la cárcel mientras que sus hijas menores de edad quedaron bajo el cuidado y protección del Bienestar Familiar.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv