A la cárcel hombre acusado de abuso sexual de sus dos hijas en Ibagué

Durante dos años consecutivos un hombre de 51 años habría abusado de sus dos hijas menores de edad.

Los delitos por los que es señalado el hombre que recientemente fue capturado, se presentaron durante 2010 y 2011 en una zona de la periferia de Ibagué, Tolima, donde -según las denuncias- agredía sexualmente a sus hijas cuando la madre de ellas salía a trabajar o a realizar diligencias.

El sujeto aprovechaba los momentos en los que la madre de las menores de edad no se encontraba en la casa

"El sujeto habría abusado sexualmente y de manera violenta, por espacio de dos años, a las menores de edad, aprovechando los momentos en los que la madre no se encontraba en la casa", señaló la Fiscalía.



El expediente relata que cuando las menores le preguntaban a su padre el porqué les hacía daño él respondía que lo hacía porque “se me metió el demonio”. Además, las víctimas eran amenazadas constantemente para que guardaran silencio y no le contaran nada a nadie.

La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acto sexual violento y acceso carnal violento.



Pese a que se escondía en la ciudad, esta semana la Policía y el CTI materializaron la orden de captura que existía en su contra, dejándolo a disposición de la Fiscalía adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) que lo solicitaba.



La detención fue legalizada ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Ibagué, que lo envió a la cárcel con medida de aseguramiento.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ