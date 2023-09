La región Caribe están celebrando un logro extraordinario en el ámbito de la tecnología con el reconocimiento otorgado al ingeniero de sistemas oriundo de Santa Marta, Holman Cárdenas Varón, quien ha sido nombrado el Mejor Gerente de Tecnología del Mundo en el año 2023 por la prestigiosa corporación estadounidense Oracle.



Este destacado premio, otorgado en la categoría CIO (Chief Information Officer), constituye el galardón principal de los Oracle Excellence Award 2023, conocidos como los "Premios Oracle a la Excelencia".

La categoría CIO reconoce a líderes sobresalientes de diversas industrias cuya visión, estrategia y ejecución han generado un valor excepcional y un impacto significativo tanto para sus empresas como para sus clientes.



Holman Cárdenas Varón, orgulloso representante de Santa Marta y la región Caribe, recibirá este prestigioso premio en Las Vegas, Estados Unidos, durante la próxima semana. Su logro destaca su compromiso con la innovación y la excelencia, y lo coloca como un punto de referencia e inspiración para otros líderes y para el avance de la tecnología a nivel mundial.

Con humildad, Cárdenas compartió su emoción al recibir este galardón: "Es un verdadero honor ser parte de ese selecto grupo de líderes que alguna vez han sido galardonados". Además, destacó el papel fundamental de su talentoso equipo de TI en Mutualser, sin cuyo trabajo y dedicación este logro no habría sido posible.



El reconocimiento a Holman Cárdenas no se limita al ámbito de los premios, ya que en julio de 2023 fue seleccionado para ser la portada de la revista británica Intelligent CIO. Esta plataforma de inteligencia tecnológica está dirigida a ejecutivos y tomadores de decisiones en los sectores de tecnología y negocios, y destaca el perfil de líderes influyentes en el mundo de la tecnología.



La trayectoria de Holman Cárdenas es inspiradora: nacido en Santa Marta, es ingeniero de sistemas graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) y cuenta con un máster en Ingeniería de Concordia University, en Montreal, Canadá. Además, ha realizado estudios de especialización en Transformación Digital en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

