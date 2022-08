Cartagena vive horas de incertidumbre y espera los resultados de medicina legal y de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación tras la muerte de Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, la pareja de turistas holandeses que murió tres días después de llegar a la Ciudad Heroica para disfrutar de unos días de vacaciones.



El primer diagnóstico sobre la muerte de los dos viajeros fue una intoxicación, y lo entregó el pasado miércoles el doctor Javier Hernández, director médico de la clínica Medihelp de Cartagena, hasta donde fueron llevados, aún con vida, los dos extranjeros. Allí fallecieron.





Visitamos el mercado de Bazurto donde dicen:”Acá no se intoxicaron esos holandeses”. Los comedores más populares de Cartagena son visitados por cientos de turistas. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ ⁦@daulaw⁩ pic.twitter.com/DEcntLsNoL — John (@PilotodeCometas) August 29, 2022

“Recibimos en horas de la noche a dos pacientes de nacionalidad holandesa, los cuales fueron atendidos ante un cuadro con un compromiso importante de su estado general. La paciente de sexo femenino requirió reanimación por haber llegado con una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”, sostuvo el doctor Javier Hernández.



Robert Gerrit Kootte fue trasladado de inmediato a unidad de cuidados intensivos.



"Fue manejado toda la noche con lo pertinente a un cuadro de convulsión, el cual fue evidente desde su llegada, pero lamentablemente en horas de la mañana también falleció”, cierra el informe médico del doctor Hernández.



En la mira de las autoridades está el restaurante The Rum Box, ubicado en la Calle del Arsenal, del barrio Getsemaní, donde cenaron los extranjeros por última vez la noche del domingo 21 de agosto.



Fiscalía y Dadis visitaron el restaurante en la calle del Arsenal y Bazurto y tomaron pruebas de alimentos

Mientras el mercado de Bazurto sigue en la mira de las investigaciones, la fila de comensales todos los días no para. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Acá no se intoxicaron esos holandeses. Medio siglo cocinando para turistas de todo el mundo y nunca nadie se nos intoxicó

A la incertidumbre de la ciudad por saber las causas de la intoxicación de los dos holandeses se suma el hecho de que el restaurante donde cenaron por última vez los turistas es propiedad de Abraham Dau, hijo de William Dau, alcalde de la ciudad.



“La Fiscalía indaga por lo que comieron en Bazurto a donde fueron en horas de la mañana del domingo”, sostiene Abraham Dau.



La Fiscalía y el Dadis visitaron tanto el restaurante en la calle del Arsenal como el mercado de Bazurto y tomaron pruebas de alimentos, bebidas.

EL TIEMPO visitó el popular comedor de Bazurto y corroboró que hasta allí llegan cientos de turistas, nacionales y extranjeros en busca de la gastronomía local basada en mariscos y otras delicias del mar.



“Acá no se intoxicaron esos holandeses. Medio siglo cocinando para turistas de todo el mundo y nunca nadie se nos intoxicó”, señaló Wilfrido Marimón, jefe de los comedores de Bazurto.



Acá, sobre los fogones de una veintena de restaurantes, desde primera hora del día, arden el arroz con camarones y frutos del mar, las langostas en todas sus preparaciones, la cazuela de mariscos y pescados, carnes y pollos en todas sus presentaciones.



“Ya nos visitaron el Dadis y la Fiscalía y lo primero que se dieron cuenta es que no es cierto que los aceites duren varios días en las cocinas. Cambiar el aceita y la salubridad son las exigencias del Dadis”, añade Yurani María Cabarcas, cocinera del mercado de Bazurto.



Y mientras el mercado de Bazurto sigue en la mira de las investigaciones, la fila de comensales todos los días no para.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

