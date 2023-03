"¿Qué han dicho de comprar hojas? Es una pregunta que se repite entre cultivadores de coca en los municipios de Argelia y El Tambo, donde está la mitad de siembras en el Cauca y donde hay uno de los más altos niveles productivos por hectárea en el país.



La duda corre en estas tierras, donde el negocio de la coca siempre ha sido rentable y hoy solo hay amargura.



El precio de la hoja de coca cayó a registros históricos. Está a menos de la mitad, mientras los productos que usan para mantener el cultivo, como el abono y los insecticidas, han doblado su precio.

"La arroba (12,5 kilos) llegó a un precio de comercialización de 80.000 pesos y hoy está a 30.000 pesos, eso si hay quien la compre", dice una fuente de la región.



El alcalde de Argelia, Jhonnatan Patiño Cerón, confirma que ya van alrededor de tres meses con precios muy bajos de la hoja. "Eso genera crisis en los cultivadores que son el eslabón más débil de esa cadena", advierte.



Lo crítico es que ese pago no alcanza para cubrir lo esencial, que es la mano de obra en la recolección.



Los bultos han comenzado a quedarse represados por la escasez de compradores, razón por la cual cultivadores han tenido que darla fiada para no perderla, a cambio de comercializarla a muy bajos precios.



El cultivo de uso ilícito fue localizado en 3.8 hectáreas de bosque taladas de manera indiscriminada con motosierras. Foto: Ejército

"Esto quiere decir que hoy hay hambre. Hoy no se mueven siquiera los almacenes de agroindustria porque cuando hay negocio eso genera una dinámica. Y no se vislumbra una alternativa que reemplace esta situación y poder conseguir al menos el mínimo sustento. Esto significa desempleo, falta de alimento, inseguridad y desolación", anota un comerciante.



Líderes de la zona indican que, debido a la buena época que estaban viviendo los campesinos, en la que se encontraban, en tiempo récord sembraron muchas hectáreas de hoja de coca, sin saber lo que vendría después.



Muchos, incluso, han llegado al extremo de tener que tirarla porque no hay quién la compre, aunque en otros tiempos no faltaban los narcos o grupos ilegales a quienes vendérselas.



¿Qué está pasando?



Hay diferentes explicaciones para este panorama. La primera es la falta de compradores y su efecto es el que tiene cualquier producto de la economía legal: la falta de demanda produce la baja de precios.

"Campesinos manifiestan desde hace más o menos seis meses que no tienen quién les compre. La situación obedece a factores externos, tal vez no hay compradores o hay más control", dice el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar.



En la región también mencionan que la situación ha tenido que ver con la muerte de alias Mayimbú, quien fue dado de baja durante un operativo militar en junio de 2022, en Suárez.



La Policía dice que existe una puja por quedarse con el control del cobro de 'impuestos' a cultivadores y negociantes.



Esto habría generado un antiguo sistema migrante de la coca, que se traslada de un sitio a otro, de acuerdo a cómo dispongan quienes manejan los dineros de la compra de coca.



Algunos dicen que se trata del efecto de la guerra de Rusia y Ucrania por aquello del alza en fertilizantes y otros insumos para el cultivo. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En la región se asegura, además, que se ha afectado el mercado con la insistencia de la disidencia Carlos Patiño de ser la única a la que se le paguen 'impuestos'. Pero hay otros grupos en el conflicto.Otros le suman factores externos a la crisis y dicen que se trata del efecto de la guerra de Rusia y Ucrania por aquello del alza en fertilizantes y otros insumos para el cultivo.

Otras hipótesis

Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto (Pares), afirma que "ahora les cobran mil pesos al productor por arroba, mil al raspachín por lo que recoja, y hasta si una persona va a vender una casa, le cobran un porcentaje. Eso hace que los capos del narcotráfico prefieran otros escenarios para este negocio".

"En Argelia, Cauca, la coca se está cayendo, la plata no entra y la gente está desesperada por la crisis económica", escribió Torres, en su cuenta de Twitter.



Para algunos campesinos, el negocio se dañó por los enfrentamientos entre grupos ilegales que disputan el control del narcotráfico, generando inestabilidad.



Desde Argelia, algunos líderes y autoridades manejan otras versiones.



"Al parecer por peleas entre carteles desde Bogotá o México, pero lo que dicen es que no están comprando en algunas zonas del país. Eso es lo que se escuchan de rumores, más allá de eso ni idea", responde una autoridad de la zona.



Está mejor sembrar café

En El Tambo, a una hora de Popayán, hay más de 3.500 hectáreas sembradas con coca. Este municipio tiene conexiones con López de Micay y Timbiquí, en las rutas al Pacífico.



Los cultivadores recuerdan 'picos’ en el precio, pero esta vez no se le ve un freno a esta caída. "Nunca habíamos vivido algo así, que durara tantos meses", dice uno de ellos y se duele porque sembró poco café, cuya arroba puede valer cuatro veces más.

Según la ONU, hasta 2020, en esa zona se producían unas 101 mil toneladas. Foto: Luis Robayo / AFP

Argelia, ubicado en el sur del Cauca, a más de cuatro horas de Popayán, asentado en la cordillera Occidental, también hace parte del enclave productivo de coca de la región.



Según la ONU, hasta 2020, en esa zona se producían unas 101 mil toneladas, casi una tercera parte de lo que producía toda la región Pacífico (330.501 toneladas).



En la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro reconoció la crisis que no solo toca a los dos municipios caucanos y expresó la urgencia de "sacar al campesinado de una economía que ya no da más".



Los habitantes de estos municipios cocaleros del sur del Cauca esperan que el Gobierno invierta más en sus territorios y los apoyen con otras alternativas porque la coca está en su mala hora.

MICHELL FRANCOIS ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

POPAYÁN