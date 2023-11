Inició siendo obrero y hoy su familia tiene un hotel encima de una mina de esmeralda

Pedro Pablo Montenegro, de 79 años, es el dueño de una mina de esmeralda ubicada en Boyacá, su destino fue heredar su creatividad a sus parientes para que construyeran un negocio familiar con una de las joyas más preciadas de Colombia, que es la esmeralda.



Su hijo Uvaldo de 59 años, siguió su camino y hoy es el dueño de un hotel de lujo en Chivor, Boyacá, no es cualquier hospedaje, puesto que está construido encima de la mina de esmeralda con la que inició Pedro Pablo.

Padre, hijo y nieto han explorado el mundo de las esmeraldas. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Actualmente, Pablo Montenegro, de 29 años, hijo de Uvaldo y nieto de Pedo Pablo, siguió su insignia familiar y decidió emprender con una joyería de esmeraldas.



Una historia de resiliencia, de esfuerzo y de empuje inició a los 13 años de Pedro Pablo, quien en 1956 cuando comenzó a trabajar en una mina, lo hizo primero como corre caminos, es decir, era quien llevaba y traía herramientas, además, ayudaba a pelar papas en el área de cocina.



Su capacidad de emprender con una edad tan corta impactó a los dueños de la mina, fue así como logró conocer más sobre la esmeralda y aprender de esta economía.



De cocinero pasó a ser un obrero y sin dimensionarlo, al ir creciendo fue ocupando y representando a sus jefes en la mina y asociándose a ella.



Un golpe de suerte fue cuando encontró esmeraldas de muy buena calidad. Desde ahí comenzó a comercializar y vender las piedras, pero su destino era radicarse en Chivor, Boyacá.

Inició de obrero y cocinero Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Allí empezaba el camino del emprendimiento de Pedro Pablo. No perdió la oportunidad que en su momento el gobierno ofreció y fue la licitación el cual fue adjudicada a favor de Pedro Pablo del que hoy es el dueño, luego de haber empezado con carretillas y siendo el obrero de otras minas.



Pedro Pablo se convirtió en el dueño de las minas en los años 80, es decir, fueron casi 20 años aprendiendo para convertirse en un empresario.



La ambición no terminaba ahí, la familia Montenegro fue visionaria, fueron de los primeros en Colombia de lograr exportación con China.



Esta familia se convirtió en la pionera de comercializar la piedra en el 2010, puesto que en ese país solo conocían los diamantes y el jade, pero nunca la esmeralda.



Ovaldo Montenegro viajó por muchos años por parte de la Cámara de Comercio Colombo China realizando exposiciones y dando a conocer la joya, ejemplo que siguió su hijo Pablo.



“Los chinos no sabían que existían las piedras de esmeralda solo conocían los diamantes y el jade. y mi papá les hizo todo el curso siendo expositor en la feria de Expo Shanghái durante muchos años viajando. Yo empecé después de irme a estudiar mandarín en China y ver a mi papá trabajar en estas exposiciones como el único colombiano, regresé a Colombia decidido a continuar con el negocio con la pasión que esto trae”, relató Pablo, dueño de la joyería.

Arriba de la mina construyeron un hotel Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Inició de carretero y tuvo la suerte de encontrar buenas piedras de esmeralda Foto: Suministrada a EL TIEMPO

El hotel que se construyó en Chivor, Boyacá, y que, al parecer, es el único en el mundo hecho sobre una mina de esmeraldas se llama Emerald Hotel Boutique.



Con este emprendimiento se quiere expandir culturalmente el turismo y poner a Chivor en el mapa internacional teniendo en cuenta que al hospedarse se hacen recorridos en la mina para conocer un poco de la historia de esta piedra insignia.

“El objetivo es cambiar el estigma de la gente hacia esta piedra de nuestro país y además generar conciencia y formar país haciendo un cambio en la región teniendo aportes sociales y apoyando culturalmente el turismo. Chivor, su economía se basa únicamente en la comercialización y extracción de la esmeralda” dijo Pablo Montenegro.



A la mina y hotel se suma un tercer emprendimiento familiar , todo relacionado con esmeralda, este último es la joyería Dynasty Jewerly, que está en el centro de Bogotá, en el edificio Emerald trade center.



Este último del cual el dueño es Pablo Montenegro quien se enamoró del comercio de la joya cuando vivió dos años en China y al ver el emprendimiento de las mujeres en ese país.



“Cuando yo iba a llevarles las esmeraldas me enamoré de la joyería como se maneja allá Colombia no tiene una sola marca de joyería autóctona. En este caso, por eso nace Dynasty que además de ofrecer un servicio premium será la joyería autóctona de Colombia y no ofrecemos una sola joya que no tenga algo de esmeralda”, concluyó Pablo Montenegro.

Dieron a conocer la joyería en China Foto: Suministrada a EL TIEMPO

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Redacción Nación - EL TIEMPO

Escríbeme para historias en : melmun@eltiempo.com